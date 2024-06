50.000 personas caminan en apoyo y celebración de Israel en Toronto

Más de 50.000 judíos canadienses y amigos se unieron a los funcionarios electos, los supervivientes de la Masacre del 7 de Octubre, los rehenes y sus familias en una marcha masiva de apoyo a Israel en Toronto el domingo, según los organizadores del evento.

El evento anual Walk With Israel (Marcha con Israel) de la United Jewish Appeal Federation of Greater Toronto fue el mayor de su historia, dijo el organizador, con una recaudación de fondos para los evacuados israelíes y las víctimas del terrorismo de 1.245.604 dólares canadienses, superando el objetivo original de 400.000 dólares en un 321%.

Los manifestantes, vestidos de azul y blanco y portando banderas israelíes y canadienses, caminaron, bailaron, tocaron instrumentos y cantaron “Am Yisrael Chai” durante cinco km. a lo largo de Bathurst Street hasta el campus de la UJA Sherman para un festival solidario que contó con actuaciones de artistas como Montana Tucker y Nissim Black.

Antisemitismo omnipresente

La Directora General de la Federación Judía de Canadá-United Israel Appeal en Israel, Sarah Mali, dijo que el evento era particularmente notable teniendo en cuenta su impresionante asistencia porque “desde el 7 de octubre, la comunidad judía canadiense ha sido objeto de un antisemitismo rampante y omnipresente en los campus y en los espacios comunitarios judíos y, al mismo tiempo, ha recaudado la cantidad más significativa de fondos per cápita de todas las comunidades del mundo. Así pues, la Marcha de este año no sólo es la más numerosa, sino que representa el compromiso de la comunidad judía de Toronto con Israel contra viento y marea y, por tanto, tiene un significado simbólico sin parangón.

Miles de personas marchan en apoyo de Israel en Toronto, Canadá. 9 de junio de 2024. (Crédito: Jewish Federations of Canada – UIA).

La continua difícil situación de los rehenes y las víctimas de la masacre del 7 de octubre estuvo en el primer plano de la Marcha 2024, con familiares de los rehenes y miembros del devastado kibutz Be’eri levantando la bandera por los que aún sufren en cautiverio. Los participantes en la Marcha portaban pancartas con los nombres y rostros de las 120 personas retenidas en Gaza desde el pogromo dirigido por Hamás. Tucker compartió una foto en Instagram con los "héroes" de Beiri, y un vídeo de ella bailando con la ex cautiva Ofri Brodutch, de quien Tucker dijo que era "la chica más dulce con la risa más contagiosa" Familias de rehenes y miembros del kibbutz Beeri en la Marcha con Israel 2024 en Toronto (crédito: Jewish Federations of Canada – UIA)

La parlamentaria conservadora de Thornhill Melissa Lantsman agradeció en Instagram a todos los que se unieron en el área metropolitana de Toronto, diciendo que habían caminado “contra el terror” y para “traerlos a casa. Every single of them.

Lantsman no fue ni mucho menos el único político canadiense que asistió al acto, ya que el concejal de Toronto James Pasternak comentó en X que “políticos de todos los niveles de gobierno” y personas de “todas las creencias, todas las tendencias políticas” asistieron.

El alcalde de Vaughan, Steven Del Duca, el diputado liberal de Elington-Lawrence, Marco-Lawrence, la diputada liberal de York Centre, Ya’ara Saks, la diputada del Parlamento Provincial de Ontario de York-Simcoe, Caroline Mulroney, el diputado de York Centre, Michael Kerzner, y la concejala de Vaughan, Gila Martow, fueron algunos de los políticos canadienses que se unieron a la Marcha.

La enviada especial canadiense para la Preservación de la Memoria del Holocausto y la Lucha contra el Antisemitismo, Deborah Lyons, dijo que su adjunta Rachel Chertkoff había representado a su oficina, ya que “este año más que nunca era necesaria una muestra unificadora de solidaridad, que se expresó de forma pacífica y poderosa.

La alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, fue criticada por el diputado conservador de Spadina-Fort York, Kevin Vuong, por no asistir a la Marcha, comentando en las redes sociales que le hubiera gustado que ella hubiera "cumplido su palabra de apoyar a la comunidad judía de Toronto", tras una serie de tiroteos, incendios provocados y ataques vandálicos contra instituciones judías de Toronto.

Los manifestantes antiisraelíes habrían aparecido en la ruta de la marcha

Los elementos antiisraelíes aparecieron en las intersecciones y a lo largo de las calles, según los participantes gritando obscenidades y declaraciones a favor del terrorismo.

El escritor y abogado Warren Kinsella publicó en las redes sociales un vídeo de un hombre levantando el puño en el aire, coreando “Hamás” repetidamente.

Esto zanja un poco el debate sobre si estos cabrones favorecen a Hamás o no. ¿Alguien sabe quiénes son estos dos? pic.twitter.com/ycFjAs37tW — Warren Kinsella (@kinsellawarren) 9 de junio de 2024

Vuong dijo en X que en una intersección los contramanifestantes antiisraelíes hicieron sonar por los altavoces la sirena roja de alerta de cohetes.

“No me lo podía creer. ¿Cómo contribuye eso a la causa de la paz?”, dijo Vuong. “Seamos sinceros: siempre se ha tratado del odio a los judíos y de la eliminación de Israel.”

La escritora Dahlia Kurtz publicó en las redes sociales un vídeo de activistas enmascarados realizando el gesto del triángulo invertido, un símbolo utilizado en la propaganda terrorista para denotar el ataque a personal o vehículos con munición.

¿Ve al valiente enmascarado haciendo el doble saludo? También nos hizo una especie de movimiento repugnante — luego directamente a mí — que insinuaba r*pe v*olento. Mira. Mientras tanto, su valiente camarada debe haberme amenazado con su triángulo invertido d3ath objetivo un sólido 20 veces… pic.twitter.com/zCtl7jhRPv — dahlia kurtz ✡︎ דליה קורץ (@DahliaKurtz) 9 de junio de 2024

La periodista Beth Baisch publicó una fotografía de un contramanifestante que llevaba un logotipo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica [de Irán] en la gorra.

La UJA y los participantes agradecieron a las fuerzas del orden, que se interpusieron entre los activistas antiisraelíes y los manifestantes proisraelíes, la seguridad que habían proporcionado al acto.

La subjefa del Servicio de Policía de Toronto, Lauren Pogue, dijo el viernes que se desplazarían agentes de Hamilton, Niágara, York, Durham y unidades provinciales para mantener el orden público y controlar a las multitudes previstas.

“Toronto ha estado experimentando protestas casi a diario, y las tensiones siguen siendo altas en nuestra ciudad. Hemos recibido información que sugiere que algunos manifestantes tienen la intención de perturbar este acto,” dijo Pogue. “El derecho a protestar termina donde comienza el comportamiento delictivo, que incluye la intimidación, el acoso o el comportamiento de odio.”

Los activistas pro-Israel superaron en número al contingente de manifestantes anti-Israel, según los participantes, y los partidarios no judíos de Israel representaban grandes bloques.

La diputada conservadora progresista de Carleton Goldie Ghamari dijo en las redes sociales que estaba orgullosa de su comunidad iraní-canadiense por marchar en solidaridad con los canadienses judíos.

“Ahora, más que nunca, es fundamental que nos unamos como canadienses y demostremos que el amor siempre será más fuerte que el odio,” dijo Ghamari.

El disidente iraní Salman Sima escribió en las redes sociales que el acto no era sólo una Marcha con Israel, sino también una "Marcha con Canadá". Sima compartió un vídeo de los participantes ondeando la bandera canadiense, y Kurtz publicó imágenes de los manifestantes cantando el himno canadiense.

La Coalición Indígena por Israel también tuvo representantes en la marcha, declarando en las redes sociales que estaban junto a la comunidad judía.

Los representantes de Israel no se limitaron a las familias de los rehenes y las víctimas del terrorismo, ya que Miss Israel 2021 Noa Cochva y el cónsul general israelí en Toronto Idit Shamir se unieron a la marcha. El consulado dijo que los ánimos estaban caldeados ya que los participantes celebraron la relación entre Canadá e Israel, así como el rescate por parte de las FDI de cuatro rehenes del cautiverio de Gaza el sábado.

El consulado dijo en las redes sociales, “Juntos, compartimos la esperanza de días mejores por venir.”