La salida de Gantz y el proyecto de ley haredi anuncian el fin del "juntos venceremos" - análisis

La frase "juntos venceremos" de la guerra de Israel contra Hamás llegó oficialmente a su fin el domingo por la noche cuando Benny Gantz retiró a su Partido de Unidad Nacional del gobierno de unidad de emergencia.

A decir verdad, la frase "juntos venceremos", que estaba en boca de todos en los primeros meses tras el 7 de octubre, ha quedado vacía en los últimos meses. Los extremistas de ambos lados del espectro político, la extrema derecha de Itamar Ben-Gvir y la extrema izquierda de Yair Golan, han vuelto a las payasadas y la retórica divisiva y autodestructiva del 6 de octubre.

Sin embargo, al menos para el protocolo, la inclusión continuada de Gantz y su partido en el Gobierno, con Gantz y su colega y ex jefe del Estado Mayor de las FDI, Gadi Eisenkot, entre los miembros del gabinete de guerra que toman las decisiones sobre cómo se está librando la guerra, no ha despojado a ese eslogan de todo su significado.

La salida de Gantz deja a la derecha dura con más poder

“Juntos venceremos” aún tenía algo de cierto cuando este gobierno representaba a una franja más amplia de la opinión pública israelí.

Pero con la salida de Gantz del gobierno, ya no existe el elemento “juntos” entre las filas de quienes toman las decisiones políticas sobre la guerra. Sí, los reservistas están luchando juntos; es cierto, el país está soportando unido el trauma de la guerra más larga que ha conocido desde 1948; pero no todas las manos están juntas en el volante guiando la nave del Estado. Esta coalición de gobierno es una coalición de gobierno haredí de extrema derecha. La inclusión de Gantz amplió el círculo y expandió la tienda. Su salida la estrecha considerablemente. EL MINISTRO DE JUSTICIA, Yariv Levin, y miembros de la coalición celebran la votación del proyecto de ley de razonabilidad en la Knesset, el pasado julio. (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

Las manos en el volante representan ahora a un segmento más reducido de la población. Aunque es innegablemente democrático, la cuestión es si es saludable que una coalición de 64 escaños tome decisiones sobre dónde y cuándo enviar soldados a luchar y morir por el país, especialmente cuando 18 de esos escaños están formados por partidos ultraortodoxos que, en su mayoría, no envían a sus propios hijos a hacer lo mismo.

¿Puede un gobierno que representa a una coalición de 64 escaños dirigir este país en tiempos de guerra? Según las reglas democráticas del juego político israelí, sin duda puede. ¿Debería hacerlo? Esa es una cuestión totalmente diferente.

Cuando Gantz llevó a su partido al gobierno en octubre, pocos días después de la invasión asesina de Hamás, dijo: "En este momento, todos somos soldados del Estado de Israel. Es el momento de unirnos y ganar. No es el momento de hacer preguntas difíciles; es el momento de dar respuestas aplastantes en el campo de batalla.En la encuesta semanal de Maariv publicada el 6 de octubre, un día antes del brutal ataque de Hamás, Gantz fue recompensado con creces en las encuestas por sentimientos como éstos y por unirse al Gobierno de unidad de emergencia del primer ministro Benjamin Netanyahu;s brutal rampage, Gantz’s partido – que en las últimas elecciones ganó sólo 12 escaños – fue la votación de 29 escaños, con su posición aumentada por su posición en el debate sobre la reforma judicial.

Una semana después, el 13 de octubre, tras el 7 de octubre y después de que Gantz se uniera a un gobierno de unidad con el Likud, el partido obtuvo 41 escaños en la encuesta de Maariv (durante esa misma semana, el Likud bajó de 28 a 19 escaños). La entrada en el gobierno “un acto de “estamos todos juntos en esto” &ndquo; era, según esa encuesta y las sucesivas, exactamente lo que el público quería ver.

La entrada de Gantz en el gobierno en ese momento fue sumamente importante porque le dio al gobierno un amplio apoyo interno, algo crítico para el éxito de la prosecución de la guerra. Era importante que la unidad que afloró el 8 de octubre en las tiendas de campaña y los tanques de las IDF, religiosos y laicos, de izquierdas y de derechas, que vivían y luchaban juntos, también estuviera representada en el gobierno.

Las guerras ya son bastante difíciles de gestionar para los gobiernos. Se vuelven aún más duras si los gobiernos que las libran no son populares o representativos de la opinión pública.

La guerra no es una guerra, sino un conflicto.

Para librar una guerra, un país necesita tanto legitimidad internacional como legitimidad interna. Israel, debido a la hipocresía y el doble rasero de gran parte del mundo, ha perdido buena parte de la legitimidad internacional para seguir librando la guerra. La salida de Gantz del gobierno mermará la legitimidad nacional, ya que parte del país dirá ahora que no tiene representantes sentados a la mesa decidiendo sobre decisiones de vida o muerte.

Uno de los puntos de los que habló Gantz a mediados de mayo, cuando lanzó el guante y dijo que abandonaría el gobierno si no se tomaban ciertas medidas, era que el gobierno tomara medidas para acabar con el reclutamiento al por mayor <aref="https://www.jpost.com/israel-news/article-805653">exenciones para los haredim.

Se mostró en contra del plan que Netanyahu está tratando de sacar adelante y que fue votado en la Knesset a última hora de la noche del lunes – un plan para un cierto aumento del alistamiento que Gantz apoyó en la anterior Knesset pero que desde entonces ha dicho que ya no satisface las necesidades del ejército que se hicieron mucho más urgentes después del 7 de octubre.

“Hay que decir la verdad: El esquema presentado no conducirá al reclutamiento, ciertamente no en los números que el sistema de defensa y el Estado de Israel necesitan, y no promoverá, ni siquiera ligeramente, la igualdad nacional, que exige que todos sirvan,” dijo Gantz la semana pasada.

Si la salida de Gantz del gobierno le privará de una amplia franja de apoyo público, el hecho de que el gobierno siga impulsando la legislación, que se considera en gran medida como una forma de concretar el statu quo anterior al 7 de octubre en relación con el servicio militar haredi, le costará aún más.

Que el gobierno, en tiempos de guerra, promueva una legislación que codificará exenciones al por mayor para los haredim, en un momento en que el ejército necesita soldados con tanta urgencia que está llamando de nuevo a las reservas a reservistas que desde el 7 de octubre ya han pasado cuatro, cinco y seis meses de uniforme, erosionará aún más el apoyo público al gobierno.

Este gobierno puede tener la tarea de decidir si Israel lanza una guerra contra Hezbolá. Necesitará autoridad moral, legitimidad y apoyo del mayor número posible de ciudadanos para tomar esa fatídica decisión. La salida de Gantz, así como las medidas para consolidar la exención del reclutamiento haredi, socavan todo lo anterior.

El domingo por la noche, al anunciar que abandonaba el Gobierno, Gantz acuñó una frase pegadiza que funciona mejor en hebreo que en inglés. Lo que el país necesita, dijo, es lachkor, livchor, v’lachvor (“investigar” – como en una comisión estatal de investigación sobre el 7 de octubre; “votar” – como en nuevas elecciones; y “unirse”).

Lo que no necesita es un gobierno delgado que luche con problemas de legitimidad y un apoyo en declive. Israel ha pasado de “juntos ganaremos” a “ganaremos con una coalición de derecha dura y haredi”

Es cuestionable que ésa sea una fórmula para el éxito.

La coalición de derecha dura y haredi ha pasado de “juntos ganaremos” a “ganaremos con una coalición de derecha dura y haredi”.