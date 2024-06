Presidente cojo: Implicaciones de la sustitución de Biden en la candidatura demócrata - análisis

La importancia para Israel del debate presidencial estadounidense del jueves por la noche entre el presidente Joe Biden y su predecesor Donald Trump no está en nada de lo que se dijo durante el debate, sino en lo que se dijo después: que Biden ya no está capacitado para ser presidente.

A los pocos minutos de que los dos presuntos nominados de sus respectivos partidos terminaran el debate y ni siquiera se miraran, y mucho menos se dieran la mano, los comentaristas de todas las cadenas hablaban de lo que decían que era la pésima actuación de Biden.

Y cuando los principales comentaristas de la CNN, no de Fox News sino de la CNN, están diciendo que Biden perdió mal la pelota y que alguien tiene que decirle que se le ha acabado el tiempo, entonces es un momento para tomar nota.

No sólo las personalidades de los medios de comunicación hablaban de la necesidad de que el presidente se hiciera a un lado y permitiera que la convención del Partido Demócrata en Chicago en agosto ungiera a un nuevo candidato, también lo hacían los principales funcionarios demócratas -aunque en su mayoría de forma anónima- y los votantes en los grupos de discusión.

Las preguntas que hay que hacerse

La posibilidad de que Biden no esté en la papeleta electoral de noviembre, que antes sólo se susurraba en privado pero ahora se discute abiertamente, tiene implicaciones de gran alcance. Este posible acontecimiento no sólo trastorna la política estadounidense, sino que también envía ondas de choque a través de los asuntos mundiales, con especial impacto en Medio Oriente e Israel. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reacciona durante una visita a una Waffle House, en Marietta, Georgia, después de participar en un debate presidencial en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, 28 de junio de 2024. (crédito: REUTERS/ELIZABETH FRANTZ)

La primera pregunta, obviamente, es quién le sustituiría. Sería la vicepresidenta Kamala Harris, el gobernador de California Gavin Newsom, o tal vez el gobernador de Pensilvania Josh Shapiro?

La segunda pregunta es cómo, en su caso, las políticas de cualquiera de estos candidatos sobre Israel y Medio Oriente serían diferentes a las de Biden’

. Otra cuestión que habrá que abordar es cómo afectaría a las posibilidades de Trump de ganar en noviembre la entrada de otro candidato en la carrera a estas alturas del partido?

Si parece que esto aumentará las posibilidades de Trump, entonces ¿cómo afecta eso a las políticas de Israel?

¿Cómo impactará en Irán y Hamás?

También está la cuestión de Biden como presidente lame-duck, y qué impacto tendrá en las políticas de varios actores en todo el mundo, incluido Israel.

Suponiendo, tal vez, que Biden no esté en la Casa Blanca en enero, ¿convencerá eso al primer ministro Benjamin Netanyahu para que tome medidas en relación con Hamás en Gaza -y con respecto a una posible guerra en el Líbano- que puedan ir en contra de la opinión de Biden al darse cuenta de que tal vez no haya que pagar un precio tan alto por desafiar a un presidente que no estará en el cargo mucho más tiempo?

Pasando de lo que se dijo después del debate, al contenido del propio debate, merecen atención varios puntos relativos a Israel, el antisemitismo y las actuales protestas antiisraelíes en EEUU.

En primer lugar, contrariamente a la percepción que intentan crear los manifestantes y sus animadores en parte de los medios de comunicación, el apoyo a Israel no es algo de lo que haya que avergonzarse.

Biden no intentó ocultar su apoyo a Israel, más bien lo destacó, señal de que entiende que es algo que el público favorece.

"Hemos salvado a Israel", dijo. "Somos el mayor productor de apoyo a Israel que nadie en el mundo"

El presidente atribuyó inequívocamente la culpa de la continuación de la guerra actual a Hamás, dijo que a Hamás “no se le puede permitir que continúe,” que se ha debilitado enormemente,” y que "debe ser eliminada". Esos no son comentarios que un candidato dice durante un debate si cree que apoyar a Israel le va a costar las elecciones porque los progresistas o los árabes estadounidenses se quedarán en casa

Biden admitió que negó a Israel bombas de 2.000 libras, porque "no funcionan muy bien en zonas pobladas", reiterando su preocupación desde el inicio de la guerra por las víctimas civiles.

En su respuesta, Trump, como se dice en el póquer, vio la apuesta de Biden, y la subió, diciendo que Israel quiere que la guerra continúe para poder acabar con Hamás, y que Biden debería "dejarles terminar el trabajo." Luego hizo un comentario bastante difícil de comprender: “Él [Biden] se ha convertido en un palestino. Pero no les gusta porque es un palestino muy malo. Es débil.

Preguntado a bocajarro si apoyaría la creación de un Estado palestino, Trump respondió brevemente - "Tendría que verlo"- antes de cambiar de tema y hablar de comercio.

El siguiente contexto en el que salió a colación Israel -en este caso el antisemitismo e implícitamente las protestas antisemitas y antiisraelíes en todo el país- fue cuando Biden hizo referencia a los disturbios de 2017 en Charlottesville. Repitió lo que ha dicho en el pasado de que la razón por la que decidió desafiar a Trump en 2020 fue por ese disturbio, y el hecho de que Trump dijera que había “gente buena” a ambos lados de la división: tanto los supremacistas blancos en el mitin “Unite the Right”, como los contramanifestantes que se presentaron para protestar.

"Dije que no iba a volver a presentarme, hasta que vi lo que pasó en Charlottesville, Virginia” dijo Biden. “La gente que salía de los bosques portando esvásticas en antorchas y cantando la misma bilis antisemita que cantaban en Alemania” Qué presidente estadounidense diría jamás, que los nazis que salían de los campos, portando antorchas, cantando la misma bilis antisemita, portando esvásticas, eran buena gente."

Trump, en su respuesta, descartó la historia de Charlottesville por haber sido desacreditada, pero dejando al oyente confundido sobre qué parte de la historia fue desacreditada, y cómo.

Pero en su declaración final, Trump hizo un comentario comparando la marcha de Charlottesville - una sola marcha de unos pocos cientos de supremacistas blancos coreando consignas antisemitas - con decenas de protestas anti-israelíes en los campus y en las ciudades estadounidenses donde los radicales de izquierda gritan consignas antisemitas son un elemento común.

"Tenemos a los palestinos y tenemos a todos los demás alborotando por todas partes,” dijo. “Hablas de Charlottesville. Esto es 100 veces Charlottesville, 1.000 veces"

.