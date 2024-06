Noah Feldman sobre nacionalismo cristiano y futuro judío en EE.UU.

(JTA) - Una semana después de que el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, firmara una ley que obliga a exhibir los Diez Mandamientos en todas las aulas públicas del estado, nueve familias entre ellas tres familias judías presentaron una demanda ante un tribunal federal alegando que la ley es inconstitucional.

La ley y la impugnación plantean una importante prueba Iglesia-Estado, especialmente ahora que el Tribunal Supremo de EE.UU. se ha mostrado mucho más favorable al papel de la religión en la vida pública que ningún otro tribunal en los últimos años.

La ley también invita a un enfrentamiento entre los grupos defensores de las libertades civiles y los políticos que, según ellos, promueven el "nacionalismo cristiano", o lo que Rachel Laser, presidenta y directora ejecutiva de Estadounidenses Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado, define como "una ideología política arraigada en la creencia de que Estados Unidos fue creado para los cristianos europeos, y que nuestras leyes deben codificar, reflejar y perpetuar este privilegio".

Por su parte, Landry y sus partidarios sostienen que los Diez Mandamientos pueden ser bíblicos, pero también son un documento histórico que ha contribuido a conformar la legislación estadounidense.

"Si se quiere respetar el Estado de derecho", dijo Landry, "hay que partir del legislador original, que fue Moisés". (Del mismo modo, el superintendente de escuelas de Oklahoma' ordenó el jueves a todas las escuelas públicas que enseñen la Biblia, diciendo: "La Biblia es una piedra de toque histórica y cultural indispensable.

Para entender estas reivindicaciones contrapuestas, hablé con Noah Feldman, que no sólo es el Profesor de Derecho Felix Frankfurter de la Universidad de Harvard, donde imparte una clase sobre la Primera Enmienda, sino también el autor de un nuevo libro, "Being Jewish Today" (Ser judío hoy), su "guía de campo" de las diversas creencias y actitudes de los judíos contemporáneos respecto a Dios, Israel y la condición de pueblo. Como resultado, pudimos debatir el caso de Luisiana no sólo desde la perspectiva de los Padres Fundadores, sino también desde la tradición judía. Noah Feldman, cuyo nuevo libro es ''Ser judío hoy'', es catedrático de Derecho Felix Frankfurter en la Universidad de Harvard, donde también es director fundador del Programa Julis-Rabinowitz sobre Derecho Judío e Israelí. (crédito: Farrar, Straus and Giroux; Mark James Dunn)

Feldman, de 54 años, que me dijo que recibió una "espectacular educación judía de primera clase" en la Maimonides School, una escuela diurna judía ortodoxa privada de Brookline, Massachusetts, es autor de nueve libros anteriores. Entre ellos, Divididos por Dios: America's Church-State Problem and What We Should Do About It (2005) y After Jihad: América y la lucha por la democracia islámica (2003).

La base de la moral occidental o el nacionalismo cristiano

Nuestra conversación fue editada para mayor extensión y claridad.

Quería empezar hablando del significado religioso de los Diez Mandamientos en la vida religiosa judía. Veo las tablas en todas las sinagogas. Pero, ¿son la base de la creencia judía del mismo modo que el gobernador de Luisiana piensa que son la base de la moral occidental?

En la tradición judía, los Diez Mandamientos han recibido un tratamiento especial como expresión especialmente importante de los deseos de Dios para el pueblo judío. Pero no se han convertido en una ley superior a los otros 603 mandamientos en la forma en que estamos acostumbrados a oír de personas de otras tradiciones religiosas. La Biblia los considera muy significativos y, según el libro del Éxodo y el libro del Deuteronomio, fueron pronunciados por Dios en el Sinaí de tal manera que los más de 600.000 israelitas reunidos pudieron entender realmente lo que se decía, ya que Dios estaba hablando, a diferencia del resto de la Torá.

En la sinagoga, los Diez Mandamientos se leen tres veces al año: dos cuando sus pasajes aparecen en el ciclo anual y una en la festividad de Shavuot. Tradicionalmente, toda la congregación se pone en pie. Pero no tienen el mismo papel que han desempeñado en la teología cristiana, donde existe toda una compleja distinción entre la primera y la segunda tabla y entre los mandamientos que son divinos y los que son más éticos. Hay toda una compleja teología cristiana que es diferente de la teología judía. El énfasis extremo en los Diez Mandamientos en la tradición cristiana puede ser un poco más exagerado que en la tradición judía. Pero en la tradición judía siguen siendo muy importantes. Son el emblema de la alianza entre Dios e Israel, y por eso se ven en tantas sinagogas.

Pero desde el punto de vista de la legislación estadounidense, son claramente declaraciones religiosas. No pueden concebirse como una especie de directrices éticas globales que todo el mundo pueda aceptar.

Los Diez Mandamientos son lo más religioso que se puede ser porque empiezan con "Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto" Si eso no es una frase religiosa, no existe tal cosa como una frase religiosa. Dicho esto, es una cuestión complicada en el derecho estadounidense, y si algo que tiene orígenes religiosos puede transformarse con el tiempo en una formulación más secular. Mi opinión es que eso no ha ocurrido con los Diez Mandamientos.

El gobernador de Luisiana quiere exhibir los Diez Mandamientos en todas las aulas de las escuelas públicas. Usted ha escrito sobre los desafíos anteriores a los Diez Mandamientos, y cómo la decisión del Tribunal Supremo de junio de 2022, Kennedy v. Bremerton, "anuló toda la jurisprudencia existente sobre la separación de la Iglesia y el Estado" ¿Cómo es eso?

Si estuviéramos en cualquier año entre, digamos, 1970 y 2022, sería obvio que la exhibición de los Diez Mandamientos es obviamente inconstitucional. Pero en 2022, el Tribunal Supremo echó por tierra 50 años de precedentes. Antes de eso, bajo la llamada prueba Lemon, una ley necesitaba un propósito principalmente secular para no violar la Cláusula de Establecimiento. Ahora, el Tribunal ha dicho que se basará en "la historia y la tradición" para decidir estos casos.

Luisiana va a argumentar que, según la historia y la tradición, no hay nada malo en que los Diez Mandamientos se exhiban en lugares públicos, y señalará un puñado de contextos en los que se exhiben los Diez Mandamientos y en los que no se ha declarado inconstitucional; incluyendo, por ejemplo, una estatua en los terrenos del edificio del Capitolio de Texas. El Tribunal Supremo avaló esa exposición porque llevaba allí mucho tiempo y nadie se había opuesto a ella.

Los que se oponen a la ley dirán lo contrario: Número uno, el edificio del Capitolio no está en un aula donde todo el mundo está obligado a estar. En segundo lugar, hay una gran diferencia entre una estatua erigida, en ese caso, por algo llamado la Orden Fraternal de las Águilas para promocionar la película "Los Diez Mandamientos" a instancias de su director, Cecil B. DeMille, y una ley totalmente nueva, destinada a inculcar un mensaje religioso.

¿Cómo podría fallar este tribunal, si el caso llega tan lejos?

Pueden hacer tres cosas. Pueden desviarse de "la historia y la tradición" y volver a alguna versión de la idea de que hay algo malo en una exhibición que claramente envía un mensaje religioso.

Opción B, podrían aplicar la historia y la tradición. Y bajo la opción B, hay un subconjunto uno y un subconjunto dos. B-1 sería que podrían decir que esto viola la historia y la tradición: "Luisiana nunca ha tenido estas cosas en sus aulas. No hemos tenido este tipo de exhibiciones religiosas en Estados Unidos". B-dos, pueden decir que esto no viola la historia y la tradición porque en algún momento antes de la década de 1960, los versículos de la Biblia a veces se leían en clase y esos versículos de la Biblia a veces pueden haber sido los Diez Mandamientos. Sería un resultado muy sorprendente.

O el tribunal podría ir por un camino completamente nuevo, y crear alguna prueba nueva que nunca hayan utilizado antes. Pero eso no parece tan probable.

¿Qué importancia tendría que esto llegara al Tribunal Supremo?

Demos un paso atrás: Los casos tardan en llegar al Tribunal Supremo. Y tal vez entre ahora y el momento en que llegue al Tribunal Supremo, decidirían algún otro caso que se convertiría en su primer caso importante de la Cláusula de Establecimiento después de Kennedy v. Bremerton, donde destrozaron la ley existente.

Pero si lo hace, se convertirá en un caso muy importante, porque será la primera vez que apliquen la prueba de historia y tradición muy mal formulada.

Quiero referirme a su libro. Parte de ser judío hoy en día es enfrentarse al auge de la política cristiana, ya sea la fuerza del cristianismo evangélico o el nacionalismo cristiano, que quizá sea el extremo afilado de la lanza. La ley de Luisiana puede verse como un esfuerzo por hacer el país más cristiano. ¿Cómo está influyendo eso en las actitudes de los judíos y en su sentimiento de seguridad y pertenencia?

Cuando era un flamante profesor novato, hace ahora 20 años, publiqué un libro titulado "Divididos por Dios: America's Church-State Problem - and What We Should Do About It". Un capítulo entero del libro trataba de cómo los judíos habían desempeñado un papel crucial en los años cincuenta, sesenta y setenta a la hora de dar forma a la norma constitucional de que tenía que haber una separación más estricta entre Iglesia y Estado. Habían llegado un siglo antes en gran número, pero tuvo que pasar casi un siglo para que los judíos realmente lo entendieran y se sintieran competentes y entraran de lleno en las élites jurídicas. Y una vez que eso ocurrió, fue una especie de llamada de atención para quienes pensaban que Estados Unidos era una nación cristiana;

Como parte de ese proceso, el Tribunal Supremo empezó a derribar símbolos religiosos explícitos que antes se consideraban no sectarios. Cuando escribí este libro hace 20 años, los evangélicos intentaban colocar todo tipo de símbolos nominalmente judeocristianos por todo el país;

Hoy se tiene la sensación de que los judíos de Estados Unidos se enfrentan a nuevas formas de antisemitismo, tanto desde la izquierda -principalmente en forma de un discurso antiisraelí que puede virar hacia el antisemitismo- como desde la derecha, en forma de un nacionalismo cristiano muy diferente del de hace 20 años;

Históricamente, la mayoría de los judíos de Estados Unidos veían las oraciones religiosas en las aulas y los símbolos religiosos en las clases como una forma de intentar establecer eficazmente el cristianismo como religión nacional. En los últimos 20 años se ha producido un cierto ablandamiento, especialmente por parte de los judíos ortodoxos, que han hecho causa común con evangélicos y católicos en una amplia gama de cuestiones políticas, y se sienten menos amenazados por esas tradiciones religiosas.

Pero tienes razón en que el contexto es diferente ahora, y creo que es una razón para que los judíos sean conscientes de ello y se preocupen. Creo que cada vez más judíos progresistas tendrán el instinto inmediato de que [la ley de Luisiana] es mala para los judíos y, lo que es más importante, que es mala para tener una cultura en la que se permita florecer a muchas tradiciones religiosas diferentes, incluido el judaísmo.

¿Cómo ha influido su propia identidad judía en su interés por la Primera Enmienda?

Intento llevar los dos sombreros, y obviamente depende de las circunstancias. Intento escribir sobre el Derecho constitucional estadounidense de forma descriptiva y desde una perspectiva lo más neutral posible, sabiendo que no existe una perspectiva verdaderamente neutral. Realmente intento hacerlo como estadounidense.

Pero también soy muy consciente de mi propia herencia e identidad como judío estadounidense. Muchas de mis opiniones son probablemente atribuibles a mi punto de vista distintivo como alguien que se identifica profundamente como judío, pero que al mismo tiempo es heredero de una tradición constitucional estadounidense muy rica. Ésta incluye a muchos jueces, escritores y teóricos, en su mayoría no judíos. Algunas figuras judías desempeñaron un papel en ella, pero no creo que una opinión del juez [Louis] Brandeis, que era judío, me atrajera más que una opinión del juez [Oliver Wendell] Holmes, que no lo era. Pero cuando pienso en mis perspectivas generales, ciertamente ser judío ha sido fundamental para todos mis proyectos intelectuales. Puede sorprender cómo la experiencia y la identidad judías afectan a los procesos intelectuales.

¿Qué es un ejemplo?

Al principio de mi carrera, pasé mucho tiempo escribiendo sobre el islam y la democracia, y mi educación judía también fue muy importante para mí. Mi formación ortodoxa moderna me hizo simpatizar especialmente con las reivindicaciones de los demócratas islámicos de la época, porque intentaban reconciliar el islam y la democracia de una manera que me recordaba a la forma en que mis maestros habían intentado reconciliar el judaísmo tradicional con el pensamiento intelectual moderno.

Esa es la versión especulativa de una historia común de los orígenes judíos: que eran los judíos seculares o asimilados los más interesados en preservar el muro entre la Iglesia y el Estado. Y parecía realmente obvio que la solución era que el gobierno mantuviera una separación mucho más estricta entre religión y Estado. En ese momento no había muchas escuelas diurnas judías en el país, por lo que había una gran cantidad de personas bastante religiosas que todavía iban a la escuela pública. Ahora, eso es mucho menos probable, y si recibiste una educación religiosa, probablemente fuiste a una escuela diurna judía como yo hice durante 12 años. Y eso me hizo, con el tiempo, un poco más abierto a puntos de vista alternativos sobre la Primera Enmienda, porque de niño no me sentía marginado por la mayoría cristiana.

¿Cuál es un ejemplo de uno de estos puntos de vista alternativos?

Una de las pruebas que anuló el Tribunal Supremo fue la llamada prueba de respaldo, que anulaba cualquier ley que utilizara la religión para enviar el mensaje de que algunas personas son de dentro y otras de fuera. Nunca fui muy partidario de esa prueba en mis escritos académicos. Prefería una prueba más cercana a la de los redactores de la Constitución, que es: "¿Se está coaccionando a alguien en esta situación a realizar un acto religioso o a estar en presencia de un acto religioso?". Así que si nos fijamos en un caso como el de Luisiana, nos preguntaríamos: "¿Se está coaccionando a alguien para que esté en presencia de los 10 Mandamientos?". Y la respuesta es sí, todos los niños de las escuelas públicas de Luisiana han sido coaccionados. Y eso viola la Cláusula de Establecimiento;

A veces, personas de la generación anterior me han dicho: "¿De qué estás hablando? La experiencia de la marginación es tan terrible". Y aunque simpatizo mucho con esa experiencia, ¿qué tiene de terrible que te recuerden que eres una minoría religiosa? Quiero decir, los judíos son una minoría religiosa. Está bien que te recuerden una verdad objetiva. Sí, esa era la postura que yo adoptaba a menudo. Y alguien me dijo: "Bueno, eso es sólo porque fuiste a una escuela diurna judía.

Su libro se publicó en abril. ¿Cuáles han sido las reacciones más gratificantes o sorprendentes que ha recibido?

Bueno, yo diría que lo más sorprendente y gratificante para mí fue que el libro entrara en la lista de los más vendidos del New York Times. Es mi décimo libro y es la primera vez que me ocurre algo así.

He dado unas 100 charlas sobre el libro y me ha sorprendido mucho que el mensaje que más resuena entre la gente es que los judíos nos entendemos mejor como una familia grande, cariñosa y algo disfuncional. Y aunque discrepamos mucho sobre muchísimas cosas, deberíamos ser capaces de discrepar por amor. Y a veces, cuando nos enfadamos unos con otros, deberíamos recordar que nos enfadamos como se enfadan los parientes.

Y no es que no haya mucho en juego, porque obviamente lo hay. Lo que ocurre es que somos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos cuando no estamos de acuerdo con nuestra familia, porque sabemos que al final del desacuerdo seguimos siendo familia. Seguimos necesitándonos, seguimos queriéndonos. E incluso si no nos hablamos durante algún tiempo, seguimos siendo familia. Ese no fue mi primer pensamiento cuando empecé a escribir el libro, pero ahí es donde acabé. Y me sorprendió mucho que resonara más que cualquier otro elemento del libro.

¿Cree que forma parte de un fenómeno posterior al 7 de octubre, en el que se han intensificado tanto los sentimientos de solidaridad familiar como los profundos desacuerdos?

Nos traumatizó, o nos volvió a traumatizar, el 7 de octubre, que la mayoría de los judíos no vivieron simplemente como un ataque a Israel, sino como algo con ecos del Holocausto y los pogromos. Pero en los ocho meses de guerra que siguieron nos encontramos profundamente enfrentados. En ese entorno, los judíos están reflexionando muy seriamente sobre lo que significa estar en desacuerdo sin dejar de ser judío. Y creo que esa puede ser la razón por la que la idea de los judíos como familia resuena entre la gente. Entendemos que todos tenemos mucho en común y que también somos capaces de discrepar seriamente y por principios. Se trata de compromisos fundamentales con creencias y valores realmente diferentes, incluidos las creencias y los valores judíos.

Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la JTA o de su empresa matriz, 70 Faces Media.