El general de las FDI Hiram absuelto de la acusación de volar rehenes junto con Hamás el 7/10

Lainvestigación de las FDI sobre la batalla de Be'eri del 7 de octubre ha absuelto al general de brigada Barak Hiram de las acusaciones de haber ordenado el asesinato de rehenes mezclados con terroristas de Hamás. Barak Hiram, comandante de la 99ª División, de las acusaciones de haber ordenado el asesinato de rehenes que estaban mezclados con terroristas de Hamás.

A pesar de haber sido absuelto, por razones que las FDI no han explicado, las futuras opciones de carrera de Hiram en las FDI siguen congeladas en este momento, sin que se haya fijado una fecha para la resolución de esta cuestión.

Durante nueve meses, el relato contra Hiram ha sido que en la casa de Pesi Cohen en Be'eri, un grupo de terroristas de Hamás mantenía rehenes y representaba un peligro significativo para las fuerzas de las FDI que intentaban liberar el kibutz del control de Hamás.

Se alegó que, ante la disyuntiva imposible de seguir permitiendo que las fuerzas de Hamás siguieran representando un peligro y con pocas opciones claras para rescatar a los rehenes, ordenó a un tanque que disparara contra la casa, destruyéndola y matando a todos los que estaban dentro, terroristas y rehenes por igual.

Antes del 7 de octubre, Hiram era considerado una de las estrellas emergentes de las FDI y estaba previsto que se hiciera cargo de la antaño preciada División de Gaza, un puesto que suele ser un trampolín hacia los puestos de alto mando, y que incluso podría llevar a convertirse en jefe de las FDI.

Además, se considera que la 99ª División de Hiram ha luchado con gran eficacia en varias rondas de batallas en Gaza desde el 7 de octubre.

Sin embargo, debido al incidente de la casa de Cohen y a la investigación de las circunstancias, su ascenso se ha congelado, e incluso existía la posibilidad de que se enfrentara a medidas disciplinarias o algo peor.

Una parte significativa de los residentes de Be'eri también se han opuesto en voz alta a su ascenso.

En cambio, la investigación de las FDI descubrió que Hiram ni siquiera estaba presente cuando el tanque en cuestión disparó contra la casa de los Cohen.

Además, la investigación descubrió que se habían disparado cuatro proyectiles de tanque, todos ellos con la intención de que estuvieran a punto de fallar para presionar a los terroristas de Hamás e intimidarlos para que se rindieran, pero no para matar ni a las fuerzas de Hamás ni a los rehenes.

Cronología de los hechos

El primer proyectil de tanque se disparó a las 17.23 horas por orden del Shin Bet y de altos mandos de la policía de YAMAM entrenados para manejar situaciones con rehenes. Hiram no llegó al lugar hasta 37 minutos después, a las 18.00horas. A las 18.27 horas, el tanque disparó por segunda vez cerca de la casa, pero aún sin intención de alcanzarla.

A las 6:32 p.m., Las fuerzas de Hamás llamaron a las fuerzas de seguridad israelíes, diciendo que iban a suicidarse y matar a todos sus rehenes.

Posteriormente, se disparó un tercer proyectil y alrededor de las 6:45 p.m. se disparó un cuarto proyectil, esta vez con el objetivo de golpear la parte superior de la casa, en alguna zona por encima de donde se encontraban los rehenes, pero falló e impactó en un punto más bajo, causando daños en partes de la casa.

Las FDI también creen que el cristal del exterior de la casa se rompió como parte de la explosión del cuarto proyectil y mató a dos rehenes que estaban retenidos allí, aunque el ejército dijo que no creía que el proyectil los matara directamente basándose en un análisis del cristal roto.

El ejército dijo que su inteligencia visual, tanto aérea como de las fuerzas cercanas sobre el terreno, no le daba una visión del 100% de la zona, por lo que no sabía que algunos de los rehenes estaban retenidos justo fuera de la casa.

En la hora siguiente, las fuerzas del YAMAM, las FDI y el Shin Bet dirigieron una toma de la casa basándose en la información -incluido el testimonio de una de las rehenes que estaba fuera antes de ser asesinada- de que otros rehenes ya habían sido asesinados incluso antes del cuarto proyectil.

Lostiroteos continuaron con la destrucción adicional de la casa, hasta el punto de que, según las FDI, se hizo más difícil discernir exactamente qué acciones habían causado qué daños a la misma.

Pruebas visuales limitadas

Además, las FDI dijeron que no tienen pruebas al 100% de que Hamás matara a los rehenes antes del cuarto proyectil o antes de los ataques de las fuerzas de seguridad israelíes. An Israeli flag flutters in front of the remains of a building, following a deadly infiltration by Hamas gunmen from the Gaza Strip, in Kibbutz Beeri in southern Israel October 22, 2023 (credit: AMIR COHEN/REUTERS)

Según los militares, esto se debe a que tanto las fuerzas de seguridad como la unidad de la ZAKA que se encarga de la limpieza de los cadáveres no llevaron a cabo un mantenimiento forense adecuado de los cuerpos para poder comprobar si presentaban heridas mortales de bala o de arma blanca.

Una de las consecuencias fue que los cuerpos también podrían haber sufrido más daños por los bombardeos y los ataques israelíes, aunque en ese caso, los daños serían involuntarios en los cadáveres y no en los rehenes vivos.

Las FDI llegaron a la conclusión de que la situación de los rehenes que se produjo en un campo de batalla salvaje y vivo no tenía precedentes y que, en estas circunstancias únicas, ninguno de los funcionarios implicados, incluido Hiram, había cometido ningún error.