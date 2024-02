El príncipe William debe apoyar a la comunidad judía escuchándola - Opinión

Mientras navegaba por mi feed de redes sociales, me topé con un artículo curioso publicado por KensingtonRoyal, la cuenta de Twitter de los Príncipes de Gales. Seguía una declaración del príncipe compartiendo sus pensamientos sobre la guerra entre Israel y Hamas. Era una publicación detallando su reciente visita a la sede en el Reino Unido de la Cruz Roja Británica, junto con lo siguiente:

"Comprendiendo cómo la @BritishRedCross está proporcionando ayuda humanitaria vital a quienes se ven afectados por el conflicto en el Medio Oriente. El personal y los voluntarios continúan trabajando día y noche para llevar asistencia y tratamiento médico que salva vidas a quienes más lo necesitan."

La visita del Príncipe de Gales a la Cruz Roja Británica coincidió con una declaración hecha por Su Alteza Real, expresando su perspectiva sobre la guerra entre Israel y Hamas. Si bien el futuro heredero al trono tiene la libertad de expresar sus preocupaciones en privado, creo que, tras el 7 de octubre, la decisión del Príncipe William de apoyar a la Cruz Roja fue un grave error de juicio.

Seamos claros: la Cruz Roja Internacional ha fallado a Israel y a los judíos. Tras la masacre del 7 de octubre, no vieron a ningún rehén, se negaron a verificar si se entregaron medicamentos vitales a los rehenes, y no pudieron obtener ninguna prueba de vida.

WILLIAM, Príncipe de Gales, visita el martes la sede de la Cruz Roja Británica en Londres. (credit: REUTERS/KIN CHEUNG) Todavía hay 132 rehenes retenidos por Hamas en Gaza y la Cruz Roja Internacional no ha hecho nada por ellos. Guardaron silencio durante meses sobre su situación y solo tuitearon sobre ellos el 1 de febrero. Han pasado casi cuatro meses desde que los rehenes fueron secuestrados brutalmente de sus hogares en el sur de Israel el 7 de octubre.

Hace apenas una semana, en este mismo periódico, se publicó un artículo titulado "¿Es realmente neutral la Cruz Roja con respecto a Israel?". Como el artículo refleja con precisión, este fracaso evoca otro fracaso histórico de la Cruz Roja Internacional: cuando no condenó el Holocausto, optando por no lanzar una apelación en 1942 sobre la situación de los judíos europeos.

Como escribe Judith Sudilovsky: "Para la gran mayoría de los israelíes, con el fracaso del CICR [Comité Internacional de la Cruz Roja] durante el Holocausto de no hacer nada en favor de los judíos en campos de concentración aún fresco en sus memorias, los términos 'intermediario de confianza' e 'intermediario neutral' son ridiculizados, y acusan al CICR de hacer prácticamente poco o nada para lograr la liberación de los rehenes en manos de Hamas, asegurar su paradero, mucho menos visitarlos o garantizar que hayan recibido los medicamentos enviados en un acuerdo mediado por Qatar a mediados de enero".

En el artículo, Eviatar Manor, embajador de Israel en Ginebra de 2012 a 2016, argumenta más allá de sus fallas; lo que más le impactó fue su falta de empatía. "No me sorprende su incapacidad para llegar a los rehenes para ver en qué estado se encuentran, o [para] llevarles medicinas", escribe. "Sin embargo, estoy decepcionado por la falta de empatía mostrada por el CICR, tanto por la oficina principal en Ginebra como por la oficina aquí. Creo que podrían haber mostrado más empatía en sus declaraciones también hacia el sufrimiento de Israel. No se trata solo de los rehenes; también se trata de los israelíes desplazados".

Es cierto que el Príncipe de Gales visitó específicamente la Cruz Roja Británica. Sin embargo, sería ingenuo ignorar la impresión de que su visita otorga a la Cruz Roja global una especie de sello real.

Escuchando a la comunidad judía

Entonces, ¿cuál es la lección de esto? El equipo del Príncipe William debe escuchar a la comunidad judía. Las críticas a la Cruz Roja han sido claras y fuertes. En respuesta al fracaso épico de la Cruz Roja Internacional, se llevaron a cabo protestas en Israel y en otros lugares. Se sostuvieron pancartas que proclamaban "Vergüenza para la Cruz Roja".

Mientras tanto, se llevará a cabo una huelga de hambre de 136 horas en el campus de las Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja para protestar por su abandono de los rehenes. Todo esto está siendo reportado en la prensa judía y está siendo discutido en conversaciones en plataformas públicas, como X.

No es demasiado esperar que una figura de alto perfil como el Príncipe William esté completamente informada de los hechos antes de involucrarse en un conflicto tan divisivo como este. Apoyar a la comunidad judía va más allá de su próxima visita a la sinagoga donde será agasajado y exaltado. La alianza se trata de escuchar, realmente escuchar. Y toda esta información, todas estas conversaciones estaban ahí: si tan solo el equipo del Príncipe William hubiera prestado atención.

Como monarquista, sentí una sensación de traición con esta visita real. En mi opinión, legitimar a la Cruz Roja en este momento -cualquier Cruz Roja- envía un mensaje a los judíos en el Reino Unido y en todo el mundo de que nuestras experiencias no importan, y que las organizaciones encargadas de protegernos pueden fallarnos sin consecuencias. Peor aún, seguirán siendo elogiadas a pesar de sus continuos fracasos. Estos errores son inaceptables y deben ser entendidos como tales por el príncipe, sus asesores y su equipo de comunicaciones.

El escritor es fundador del movimiento moderno de Orgullo Judío, educador y autor de Jewish Pride: Rebuilding a People. Su nuevo libro se titula Reclaiming Our Story: The Pursuit of Jewish Pride.