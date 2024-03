Irán y la democracia - opinión

Las elecciones nacionales se llevaron a cabo en Irán el 1 de marzo. Los resultados fueron decepcionantes. Se tardaron tres días para que las autoridades electorales contaran los votos y consideraran los resultados. El 4 de marzo, el Ministro del Interior Ahmad Vahidi dijo en una conferencia de prensa en Teherán que de los 61 millones de votantes elegibles en Irán, solo unos 25 millones habían accedido a participar. La participación resultante del 41% sería la más baja registrada en la historia de Irán posterior a la revolución.

Aun así, la BBC publicó comentarios de votantes escépticos sobre el anuncio oficial. Uno dijo: "No es el resultado real". Otra mujer declaró "La gente cree que en realidad es menos del 41%". Cuando le preguntaron cuál creía que había sido la verdadera participación, dijo que los comentarios en Instagram sugerían tan solo un 20%. "Algunos incluso dicen un 15%", agregó.

Algunos expertos estuvieron de acuerdo. "La participación real probablemente sea menor", escribió Alex Vatanka, director fundador del Programa de Irán en el Instituto del Medio Oriente en Washington, "aunque es imposible saberlo en esta etapa". El Centro Stimson fue aún más cauto. "Debido a la censura de prensa y medios de comunicación", comentó, "así como la ausencia de observadores independientes, es difícil verificar la autenticidad de estas estadísticas".

La encuesta se llevó a cabo para elegir a los 290 miembros del parlamento nacional, el Majles, y a los 88 clérigos que conforman la Asamblea de Expertos, compuesta exclusivamente por estudiosos islámicos masculinos. Cada miembro de la asamblea ocupará su cargo por un período de ocho años y, en caso de ser necesario, se encargará de seleccionar al líder supremo del país. La ocasión puede surgir. El líder supremo Ayatollah Ali Khamenei tiene 85 años y desde 2022 han circulado rumores sobre su salud.

Los resultados de las elecciones indican que los políticos conservadores dominarán el próximo parlamento, lo cual no es sorprendente dado los procedimientos estrictamente controlados bajo los cuales se selecciona a los candidatos como aptos para postularse en las elecciones. Esta tarea previa a las elecciones es realizada por el consejo de vigilancia constitucional del país, el poderoso Consejo de Guardianes, la mitad de cuyos miembros son seleccionados directamente por Khamenei.

De hecho, de las 15,200 personas que se registraron para postularse en las elecciones, no menos de 7,296 fueron descalificadas, algunas de ellas críticos conocidos del régimen, muchos de ellos moderados y reformistas.

Las mujeres iraníes han demostrado más de una vez al régimen que son una fuerza a tener en cuenta, y el Consejo Guardián reconoció la realidad al permitir que 666 mujeres se postularan.

Boicotear las elecciones

El estado de ánimo popular durante la campaña preelectoral era sombrío. Voces poderosas llamaron a la nación a boicotear las próximas elecciones. Una con un atractivo particular fue la de la encarcelada Narges Mohammadi, quien ganó el Premio Nobel de la Paz 2023 por su trabajo contra la opresión de las mujeres en Irán. Denunció las elecciones como un fraude, siguiendo lo que llamó la "supresión despiadada y brutal" de las protestas de 2022 desencadenadas por la muerte en custodia de Mahsa Amini, arrestada por llevar su hiyab "incorrectamente".

Mohammadi, activista de derechos humanos, ha sido arrestada 13 veces y condenada a un total de 31 años de prisión. Después de haber pasado ya unos 12 años en la cárcel cumpliendo múltiples condenas, el Tribunal Revolucionario de Irán la condenó, en enero, a 15 meses adicionales de prisión, sin duda en represalia por lo ocurrido en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en diciembre.

Sus hijos habían viajado a Estocolmo para aceptar el premio Nobel en su nombre. En su discurso, contrabandeado fuera de la prisión y leído en su nombre, denunció al gobierno "tiránico" de Irán. Refiriéndose a las protestas de 2022, Hamodia dijo que los jóvenes iraníes habían "transformado las calles y espacios públicos en un lugar de resistencia civil generalizada".

La libertad de expresión fue un tema importante durante la campaña previa a las elecciones. Los iraníes son muy conscientes del creciente número de periodistas, artistas y otros activistas que están siendo arrestados. También se resiente la represión de la disidencia política. La figura más destacada en el Movimiento Verde, Mir-Hossein Mousavi, que fue candidato presidencial en 2009, sigue bajo arresto domiciliario permanente.

En 2021, por diversas razones, al Líder Supremo Khamenei le convenía aprobar la elección de Hassan Rouhani como presidente, a pesar de que muchos en Irán lo consideran moderado. Desde entonces, ha caído en desgracia.

Aunque fue descalificado para postularse a la Asamblea de Expertos después de 24 años de membresía, Rouhani emitió su voto el día de las elecciones. Otro expresidente, el reformista Mohammad Khatami, según la coalición del Frente de Reforma, fue uno de los que se abstuvo de votar. En su sitio web oficial, Khatami publicó que Irán está "muy lejos de tener elecciones libres y competitivas".

La jefa de Reform Front, Azar Mansouri, dijo que esperaba que el estado aprendiera la lección del bajo número de votantes, y cambiara la forma en que gobernaba la nación.

El respetado think tank con sede en Londres, Chatham House, sostiene que estas elecciones iraníes "no deberían ser vistas como un ejercicio democrático donde la gente expresa su voluntad en las urnas. Como en muchos países autoritarios, las elecciones en Irán han sido utilizadas durante mucho tiempo para legitimizar el poder e influencia de la élite gobernante".

El régimen, según afirma, no ha aprendido ninguna lección de las protestas a nivel nacional en 2022 tras el caso de Mahsa Amini y la subsiguiente brutal represión del gobierno. En lugar de intentar recuperar la legitimidad popular a través de elecciones inclusivas, concluye el think tank, el establishment político ha priorizado una mayor consolidación del poder conservador en ambas instituciones electas y no electas.

Confirmando su reputación por tergiversar la verdad, el 5 de marzo, el Líder Supremo Khamenei elogió las elecciones de Irán como "grandiosas y épicas", a pesar del boicot de una gran mayoría de votantes. "La nación iraní hizo un yihad y cumplió con sus deberes sociales y civiles", declaró.

En respuesta, el abogado reformista y exmiembro del parlamento Mahmoud Sadeghi tuiteó: "¿Acaso no cuentan los sesenta por ciento que no votaron como iraníes?"

Escribiendo desde la prisión de Evin en Teherán, donde ha pasado más de ocho años tras las rejas, el político reformista disidente Mostafa Tajzadeh, crítico acérrimo de Khamenei, calificó las elecciones de "manipuladas" y un "fracaso histórico" del sistema y del Líder Supremo. Sin embargo, esta manipulación perversa del principio fundacional de la democracia occidental -elecciones libres y justas- es cómo el régimen de Irán mantiene su firme control sobre el poder.

El escritor es el corresponsal de Oriente Medio para Eurasia Review. Su último libro es Trump and the Holy Land: 2016-2020. Síguelo en: www.a-mid-east-journal.blogspot.com.