Incluso cuando critica a Israel, el mundo liberal no está contra nosotros

Muchos de mis amigos tienen dificultades para interpretar correctamente la crítica dirigida por los liberales en países de todo el mundo contra las políticas de nuestro gobierno.

Hemos protestado juntos contra los esfuerzos del gobierno actual para socavar nuestro sistema judicial y contra las políticas de una coalición formada por Benjamin Netanyahu con fanáticos mesiánicos, desertores del servicio militar y políticos corruptos.

Sin embargo, especialmente después de la masacre bárbara llevada a cabo contra nosotros por Hamás el 7 de octubre, para muchos de ellos es difícil aceptar el hecho de que el mundo está viendo imágenes muy difíciles desde Gaza, mientras que nosotros, comprensiblemente, seguimos lidiando con nuestro trauma, llorando a nuestros muertos y viviendo en negación con respecto al terrible sufrimiento de los gazatíes.

Demasiados de mis colegas en el campo liberal en Israel aún relacionan cada declaración internacional que es crítica de las políticas del gobierno como anti-Israel. Están buscando a los magos de la hasbara (diplomacia pública) que mostrarán al mundo nuestro lado bueno, cuando en realidad es mucho más importante para nosotros invertir nuestra energía en mejorar el alma de nuestra nación en lugar de su imagen.

Demasiados centristas israelíes se alegran al ver las banderas israelíes ondeando en manifestaciones en Brasil en apoyo al populista Bolsonaro, o que el racista Viktor Orban de Hungría impida a la Unión Europea imponer sanciones contra colonos violentos. Están entusiasmados con los discursos anti-musulmanes de Geert Wilders de los Países Bajos y la extraña visita de Milei, el Elvis Presley de Argentina, al Muro de las Lamentaciones. Incluso apoyaron al cruel y cínico dictador Vladimir Putin, simplemente por su imagen como amigo del primer ministro israelí, una imagen que resultó ser solo una cortina de humo. Al mismo tiempo, relacionan toda crítica sobre la crisis humanitaria en Gaza como derivada de sentimientos anti-Israel, o incluso antisemitismo.

Varias personas participan en una protesta contra el gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en medio del actual conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás de Gaza, en Tel Aviv, Israel, 9 de marzo de 2024. (credit: CARLOS GARCIA RAWLINS/REUTERS)

Dónde se traza la línea del antisemitismo

Este no es un fenómeno nuevo; durante años he escuchado a muchos de mis amigos liberales relacionar cada decisión de cualquier institución de la ONU contra los asentamientos como si fuera una decisión anti-Israel, y a toda crítica sobre la infracción de los derechos humanos por parte de nuestro gobierno como si fuera antisemita. Se refieren al requisito de marcar los productos de los asentamientos como tal como si fuera un boicot a Israel, cuando en realidad no es un boicot y no va en contra de Israel. Estas son decisiones que buscan sacarnos del camino hacia un estado binacional que se ahoga en sangre, al que nos llevan nuestros gobiernos.

Todavía recuerdo cómo, en mi infancia en el kibutz, venían voluntarios escandinavos que admiraban a Israel como un modelo de tikkun olam (mejora del mundo). Sin embargo, ya no ven el mismo Israel, porque Israel ha cambiado. Ven a los gobiernos de derecha que aspiran a convertir a Israel en una etnocracia y una teocracia. Ven una ocupación sin fin a la vista y una expansión sin límites de los asentamientos destinados a perpetuarla. Y cuando expresan sus críticas, nuestra forma de evitar tratarlas en su mérito es llamarles antisemitas.

Este enfoque también caracteriza a muchas de las organizaciones judías establecidas. Estas son las organizaciones que piensan que los evangélicos son nuestros mejores amigos, simplemente porque apoyan activamente la ocupación y la expansión de los asentamientos, a pesar de que su visión es que moriremos ayudando a desencadenar Armagedón, lo que llevará al Segundo Advenimiento. Estas organizaciones judías apoyaron al narcisista, misógino Trump y a sus seguidores fieles que niegan los resultados electorales, que difundieron la teoría antisemita de reemplazo, porque él legitimó las políticas de Israel en los territorios ocupados.

Esta misma línea llevó a estas organizaciones a abstenerse de expresar apoyo al movimiento de protesta democrática en Israel contra el intento de derrocar el sistema legal, y en la actualidad no están tomando una postura contra la política de Netanyahu de continuar la guerra sin ninguna visión política, mientras endurecen sus corazones en su disposición a sacrificar a los rehenes.

En este peligroso momento para el futuro de Israel, nuestros buenos amigos son en realidad aquellos que son críticos con nuestro gobierno y que están tratando de efectuar un cambio en sus políticas. Ellos esperan que actuemos de manera coherente con los valores que compartimos con las democracias liberales y en contra de las políticas que afectan la posibilidad de llegar a un acuerdo razonable que proteja la seguridad del estado y garantice sus valores democráticos, por nuestro propio bien y por la estabilidad de la región y del mundo.

Las políticas de los gobiernos de derecha siguen arrastrando a Israel hacia el estatus reservado para naciones parias, como Irán y Siria. Por lo tanto, así como esperamos que el mundo actúe contra la violación de los derechos humanos por parte de dichos países, no debería sorprendernos que en este momento se considere legítimo oponerse a las políticas de nuestro gobierno.

Cuando el gobierno actúa en contra del interés del Estado de Israel y continúa con su agenda de convertirlo en una etnocracia ocupante, la crítica a dichas políticas no debe ser vista como perjudicial para Israel, sino más bien como un acto que quizás pueda salvarlo de sí mismo y devolverlo al camino de una democracia liberal.

El escritor es el director ejecutivo de J Street Israel. Ha servido como diplomático israelí en Washington y Boston, y como asesor político del presidente de Israel.