"Vuelvan a Auschwitz!": Lo que realmente quieren decir los manifestantes propalestinos

Mientras caminaba entre edificios en la conferencia del Fondo Nacional Judío (JNF) en Denver en diciembre pasado, fui parte de un grupo abordado por un manifestante que nos gritaba con enojo que “¡Regresen a Auschwitz!” Tan deplorable como fue escuchar a una persona desear que otra sea enviada a las cámaras de gas nazis, algo sobre este manifestante era diferente: te decía exactamente lo que quiere.

Demasiados otros manifestantes anti-Israel quieren lo mismo, pero ocultan sus mensajes detrás de falsas apariencias para hacerlos más aceptables para los gustos occidentales.

Gritos de “¡Desde el río hasta el mar, Palestina será libre!” se presentan de manera inocua, ¿quién puede objetar a la libertad, especialmente cuando se empaqueta en una linda rima? El río Jordán y el mar Mediterráneo son las fronteras de Israel. Este grito realmente significa que Israel, y por extensión el pueblo judío, no deberían existir.

Es una forma indirecta de decir "¡Vuelvan a Auschwitz!"

En lugar de exigir legítimamente los derechos de los palestinos, un proceso de paz, o la coexistencia, muchos manifestantes anti-Israel gritan "¡Globalicen la Intifada!" y "¡Una solución: revolución Intifada!"

Se celebra una REUNIÓN y una marcha en el Washington Park de Denver para concienciar sobre la difícil situación de los rehenes retenidos por Hamás y abogar por su regreso sano y salvo. (credit: Eliot Penn)

Los apologistas dirán que esto es un llamado a la paz. Tonterías.

Pregunta a cualquier israelí que haya vivido una Intifada y escucharás sobre atentados con bombas en autobuses, lanzamiento de piedras, tiroteos masivos y ataques terroristas generalizados.

Los llamados a la Intifada, incluso cuando riman, no son llamados a la reconciliación israelí-palestina: son llamados para que los judíos regresen a Auschwitz.

¿Alguna vez te has preguntado por qué no hay llamados a un proceso de paz entre Israel e Irán? En teoría, la paz entre los dos países debería ser sencilla: no comparten fronteras y no tienen reclamos en competencia sobre recursos naturales. Israel no quiere nada de Irán más allá de ser dejado en paz.

Sin embargo, Irán se esconde detrás de un apoyo palestino, pero lo que realmente quiere es aniquilar a Israel porque se interpone en el camino de la dominación regional de Teherán. Ali Bagheri Kani, el principal negociador nuclear de Irán, ha amenazado: "Si la guerra se expande, no podemos decir que Israel perdería, porque no quedará nada de Israel para describirlo como perdedor o ganador".

Irán está luchando para acabar con la existencia de Israel, y la existencia de uno no es el tipo de asunto que se pueda negociar. Hamás no siente la necesidad de ocultar sus intenciones. El líder senior de Hamás, Ghazi Hamad, ha declarado: "Repetiremos el ataque del 7 de octubre una y otra vez, hasta que Israel sea aniquilado". Hamás declara directamente sus objetivos inimaginablemente despreciables.

Con Hamás, Irán y sus seguidores trabajando por la desaparición de Israel, las directivas de EE.UU. y la ONU hacia Jerusalén suenan vacías. La administración de Biden está demostrando una subestimación de los desafíos de Israel al hablar con Israel como si Hamás fuera un inconveniente menor que se podría ignorar porque la guerra está dañando la popularidad del presidente de EE.UU.

La obsesión de la ONU con Israel

La ONU, fiel a su estilo, continúa con su obsesión anti-Israel y sus llamados a un alto el fuego unilateral, sin tener en cuenta las acciones de Hamás.

El sufrimiento humano es terrible y, de hecho, Israel tiene la obligación de minimizar las bajas civiles. Todas las partes deberían estar trabajando hacia un alto el fuego que traiga el regreso de los rehenes y una paz duradera, no solo una oportunidad para que Hamás se reagrupe para la próxima batalla.

Israel está luchando por su existencia. Esto es cristalino para todos los israelíes. Es por eso que el país está sacrificando a sus hijos e hijas en el campo de batalla, por qué se ha puesto patas arriba con un llamado masivo a reservistas, por qué su sociedad fracturada se unió instantáneamente el 7 de octubre, por qué protesta incansablemente la complacencia occidental hacia Irán, y por qué está ignorando la extrema presión de Estados Unidos y la ONU para aflojar con Hamás.

Hay muchos problemas en los que Israel puede comprometerse, pero su existencia no es uno de ellos.

También es por eso que Israel siente que no tiene otra opción que llevar a cabo su guerra con Hamás, a pesar de todos los horrores que la guerra trae, no a un alto el fuego o un estancamiento, sino a la victoria.

El pueblo judío no volverá a Auschwitz.

El escritor es el director de inversiones de Geshem Partners, una firma de inversión centrada en Israel.