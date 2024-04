Decidir no decidir: Patear el problema para adelante en Gaza - Comentario

Hay un dicho infame en hebreo: "L’hachlit lo l’hachlit". Literalmente, eso es "decidir no decidir", o en español, "patear el problema para adelante".

Ese dicho ha sido la guía para la política israelí durante décadas. ¿No se puede llegar a un acuerdo sobre algo? Nos ocuparemos de ello más tarde. ¿Algo parece un poco controvertido? Que se ocupe otro.

A veces, esta práctica puede servir a propósitos políticos menores, pero también puede resultar en una pérdida significativa de vidas. El martes pasado, vimos un caso trágico cuando siete trabajadores de ayuda internacional de World Central Kitchen fueron asesinados en un ataque aéreo.

Fuentes del establecimiento de defensa que han hablado con los medios israelíes han señalado un problema principal que llevó al ataque al convoy de WCK: los soldados y comandantes no están siguiendo el protocolo. No están solicitando la aprobación adecuada; no están siguiendo la cadena de mando, o, como dice el Libro de los Jueces 21:25, "cada uno hacía lo que era correcto a sus propios ojos".

La última gran señal de advertencia sobre esta tendencia fue emitida en enero cuando el Brigadier General Barak Hiram, comandante de la 99ª División de las FDI, decidió hacer estallar una universidad en Gaza sin la autorización adecuada.

Aunque es probable que las FDI aprobasen la demolición del edificio de todas formas, hacerlo sin autorización fue una grave violación de la cadena de mando. El humo se eleva tras los ataques aéreos israelíes, visto desde Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, 1 de diciembre de 2023. (credit: ABED RAHIM KHATIB/FLASH90)

Hiram fue reprendido por el acto (básicamente, una palmada en la muñeca), y todos siguieron adelante. Algunos miembros del gobierno incluso expresaron indignación por la reprimenda, insistiendo en que se debería premiar a Hiram en lugar de castigarlo por su violación del protocolo.

La violación del protocolo de Hiram es solo la punta del iceberg

Pero la violación del protocolo de Hiram parece haber sido solo la punta del iceberg. Fuentes del establecimiento de defensa han informado a los medios israelíes que tales violaciones se han vuelto comunes en la guerra.

Ese mismo problema, la falta de respeto al protocolo, que en un caso llevó a la demolición de un edificio vacío, fue el mismo problema que llevó a la muerte de siete trabajadores de ayuda de una organización que ha defendido firmemente el derecho de Israel a protegerse a sí mismo mientras se expone a un riesgo significativo en zonas de conflicto.

La pregunta debe ser formulada: si las FDI estaban al tanto de este problema, si se había vuelto tan extendido que los comandantes de divisiones enteras se sentían cómodos violando el protocolo, ¿por qué no se hizo nada? ¿Acaso el Estado Mayor General tenía miedo de molestar a un gobierno que consistentemente se ha opuesto a responsabilizar a las fuerzas de seguridad que violan el protocolo?

¿Sentían que algo tan serio podía esperar hasta después de la guerra o que manejar un tema tan controvertido como este era simplemente demasiado peligroso como un campo minado?

Sea cual sea la razón detrás de la decisión, fue la misma: L’hachlit lo l’hachlit. Pero ahora, la lata ha sido pateada lo más lejos posible por el camino. Cualquier paso más allá, y caerá en el abismo.

Siete trabajadores humanitarios inocentes fueron asesinados en un incidente que, de haberse seguido el protocolo, parecería haber sido completamente evitable. Si, en lugar de patear la lata por el camino, las FDI hubieran actuado enérgicamente contra las violaciones del protocolo e insistido en la importancia de la cadena de mando y la comunicación clara, lo más probable es que siete familias no estarían llorando a sus seres queridos en este momento.

Existe una posibilidad muy real de que Israel no esté enfrentando una de sus crisis más serias en las relaciones internacionales.

Las Fuerzas de Defensa de Israel tienen un código ético llamado "El Espíritu de las FDI". Ese código incluye varios ideales, incluyendo la disciplina. El preámbulo del código establece: "Los soldados de las FDI actuarán de acuerdo con los valores de las FDI y sus órdenes, siguiendo las leyes del estado y la dignidad humana y respetando los valores del Estado de Israel como un estado judío y democrático".

El código enfatiza que los soldados de las FDI "operarán de la mejor manera posible para cumplir con lo que se les requiera de manera completa y exitosa, de acuerdo con las órdenes que se les dieron y los valores de las FDI".

Después del trágico incidente del martes y las revelaciones de que este incidente fue un síntoma de un problema mucho más amplio de falta de respeto por el protocolo, las FDI deben preguntarse si están cumpliendo con los requisitos de este código sagrado.

La disciplina es una parte central de un ejército exitoso. Cuando esa disciplina se ve interrumpida, especialmente a lo que parece ser a un nivel sistemático, se corre el riesgo de dañar nuestro código moral y la seguridad nacional.

Si los soldados no siguen el protocolo o establecen una comunicación clara con los comandantes al detonar edificios o atacar vehículos en zonas humanitarias, consideren qué otros casos pueden haber sido afectados por una falta de respeto al protocolo.

¿Está perjudicando esta falta de respeto al protocolo los esfuerzos de guerra? ¿Se están pasando por alto inteligencia? ¿Se están enviando misiones imprudentes o inapropiadas sin la aprobación adecuada?

Estas son todas preguntas que las FDI deben hacerse – no después de la guerra, no más adelante, sino ahora mismo. La excusa de que "es el medio de una guerra" ya no se puede usar cuando este problema afecta profundamente al esfuerzo de guerra mismo. Por el bien de nuestra seguridad nacional y código moral, no se pueden postergar más.

El escritor es editor de noticias de última hora en The Jerusalem Post y está estudiando ciencias políticas y estudios del Medio Oriente en la Universidad Bar-Ilan.