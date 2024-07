Notas de los editores: Sonda Be'eri de las FDI muestra que debemos ser menos arrogantes- comentario

Hace unas semanas llevé a mis hijos al cine en Jerusalén. Después de la película, mi hija de cinco años señaló unos paraguas adornados con fotos de rehenes retenidos en Gaza.

"Abba, mira, son ellos", dijo. Cuando le pregunté a quién se refería, respondió: "A los que robaron". ¿Qué podía decir? ¿Cómo explicar semejante horror a un niño?

Protegemos a nuestros hijos lo mejor que podemos, pero toda una generación está creciendo con una profunda inseguridad.

Por suerte, nadie de nuestra familia resultó herido, y hemos protegido a nuestros hijos de lo peor de estos tiempos.

Pero no puedo imaginar el trauma para un niño de Be'eri que sobrevivió a las atrocidades: presenciar cómo los terroristas invadían su pacífica comunidad, cometiendo actos de violencia indescriptibles. BANNERS WITH information about victims from Be’eri are seen outside a house in the kibbutz in June. (credit: AMIR COHEN/REUTERS)

El 7 de octubre de 2023, en los primeros ataques del asalto dirigido por Hamás contra Israel, unos 300 terroristas, entre ellos 100-120 combatientes entrenados de Nukhba, 50-70 regulares de Hamás y 100-150 terroristas y criminales de la Yihad Islámica, atacaron el kibutz Be'eri.

Los atacantes arrollaron a la comunidad, tomando rehenes y matando indiscriminadamente.

Esta masacre se saldó con la muerte de 101 residentes, entre ellos mujeres, niños e incluso un bebé de 9 meses.

El rehén más joven que tomaron tenía tres años, y Hamás aún mantiene secuestrados a 11 de ellos.

Al menos el 10% de los residentes de la comunidad agrícola perdieron la vida, y 150 casas quedaron destruidas. Entre los asesinados se encontraba la activista por la paz Vivian Silver, que simbolizaba la esperanza de un futuro mejor que estos atacantes pretendían destruir.

Esta trágica secuencia de acontecimientos pone de relieve una cuestión más profunda: la arrogancia y la falta de atención a las advertencias de nuestros servicios de inteligencia.

Los mensajes de WhatsApp de un grupo de madres del kibbutz y las imágenes de las cámaras de seguridad revelaron una espeluznante cronología. A las 6 de la mañana los terroristas de Hamás habían llegado a la puerta del kibutz, ejecutando a civiles en un vehículo.

Fueron de casa en casa, disparando a los ocupantes, lanzando granadas e incendiando las viviendas con cócteles molotov.

En un incidente especialmente trágico, murió un bebé de 10 meses, al que dispararon a través de la puerta de una habitación segura mientras estaba en brazos de su madre.

Los incomprensibles horrores del 7 de octubre

ESTAS ATROCIDADES son incomprensibles. ¿Cómo explicamos a nuestros hijos que existe tal maldad? ¿Cómo les enseñamos un mundo en el que sus amigos y vecinos pueden ser masacrados tan despiadadamente?

Si algo podemos aprender de la masacre de Be'eri es la necesidad de carecer de arrogancia. Como israelíes, la humildad no siempre es nuestro fuerte.

Nos enorgullecemos de tener el mejor ejército del mundo, que cuenta con una tecnología superior, soldados altamente comprometidos y una fuerza aérea famosa por su precisión.

Nuestra intensa situación de seguridad nos otorga una experiencia sin parangón. Pero la mañana del 7 de octubre aprendimos una dura lección: nuestra confianza estaba fuera de lugar.

¿Tenemos un ejército fuerte? Sí. ¿Son nuestros soldados increíblemente dedicados? Por supuesto. Miles de israelíes interrumpieron sus vidas -ya fuera de mochileros en la India o trabajando en Wall Street- para volver a casa y luchar.

Este tipo de compromiso es poco frecuente, un testimonio de nuestro espíritu nacional único.

Sin embargo, este mismo espíritu revela un defecto crítico: la arrogancia. Nuestros líderes -ya sea en la Knesset, en las FDI o en otros organismos de seguridad- carecen de la humildad necesaria para reconocer sus fracasos.

Muchos todavía se niegan a pronunciar la simple pero crucial frase: "Hemos fracasado". Cualquier líder en cualquier campo debería aprender a admitir sus errores. No siempre significa que deban dimitir, pero en algunos casos la responsabilidad así lo exige.

La investigación de las FDI sobre la masacre de Be'eri reveló varios fallos importantes durante un día y medio de terror en el kibbutz. Como ya se ha dicho, los atacantes arrollaron a la comunidad, tomando rehenes y matando indiscriminadamente.

¿Cómo pudieron los terroristas traspasar nuestras fronteras, invadir Be'eri antes de las 7 de la mañana de un sábado y ser neutralizados sólo el domingo por la noche? ¿Dónde estaba el FDI? ¿Dónde estaba la Policía? ¿Dónde estaba el Shin Bet? ¿Por qué tardaron los tanques medio día en llegar a Be'eri? ¿Por qué dudaron los soldados fuera del kibutz por falta de órdenes? Simple y llanamente por arrogancia.

Según la investigación, hasta las 14.30 horas del 7 de octubre -más de siete horas y media después de que comenzara el ataque- entre 13 y 26 israelíes luchaban contra entre 80 y 200 terroristas en el kibutz.

Entre los defensores iniciales se encontraban el escuadrón de emergencia del kibutz y fuerzas de seguridad adicionales que llegaron por avión más tarde. Pero estaban ampliamente superados en número y abrumados.

El general de brigada Barak Hiram, comandante del "gran plan", tardó horas en supervisar la operación. Barak Hiram, para supervisar los esfuerzos de defensa, e incluso entonces, la respuesta fue caótica e insuficiente.

LA INVESTIGACIÓN también puso de manifiesto el fracaso de los servicios de inteligencia de las FDI. A pesar de las pruebas de que se habían activado tarjetas SIM en la Franja de Gaza, esto no se consideró una preocupación legítima.

Hamás disparó 3.000 cohetes en cuatro horas, creando el caos y desbordando nuestras defensas. El hecho de que las FDI no dispusieran de una primera o segunda línea de defensa totalmente formada en la frontera de Gaza fue un descuido flagrante.

A pesar de estos fallos, nuestra nación empezó a recomponerse. La unidad y el apoyo de los judíos de todo el mundo, incluso de los que antes criticaban a Israel, han sido notables. Sin embargo, este espíritu mantiene a nuestros políticos y líderes de seguridad fuera de lugar.

Han pasado nueve meses, y todavía tenemos 120 rehenes en Gaza. Decenas de miles de personas están desplazadas, incapaces o no dispuestas a regresar a sus hogares hasta que se eliminen las amenazas de Hamás y Hezbolá.

La situación sigue sin resolverse, y la arrogancia que nos trajo hasta aquí no ha desaparecido.

¿Por qué no escucharon? ¿Por qué se ignoraron las advertencias? Hay que abordar esta arrogancia, este defecto fatal. Debemos purgar la arrogancia y promover la responsabilidad en nuestros líderes. Tienen que ser capaces de admitir errores y aprender de ellos.

Mientras el mundo sigue adelante y critica a menudo a Israel, nosotros seguimos viviendo la realidad del 7 de octubre.

Esperamos que el mundo occidental comprenda y apoye a la única democracia de Medio Oriente, pero estamos lejos de una solución.

Nuestros dirigentes deben aprender a ser menos arrogantes, pero el mundo también debe comprender la complejidad y el trauma al que nos enfrentamos.

Si no aprendemos nada de esto, habremos fallado a quienes sufrieron. Debemos aprender de lo malo y de lo bueno, haciendo todo lo posible por crecer.