Civiles libaneses no perdonarán a Hezbolá si no cesan el fuego durante un alto al fuego - opinión

La posibilidad de un conflicto a gran escala en el norte de Israel pende como una nube oscura sobre la nación. Si, como lo dice Shakespeare, los perros de la guerra son realmente liberados, el arsenal de armas sofisticadas suministradas por Irán y sostenidas por Hezbolá podrían infligir un daño masivo a lo largo del país.

Por igual, si se ven obligados a la guerra, las FDI podrían diezmar las fuerzas armadas de Hezbolá mientras Líbano y su gente, que ya están soportando privaciones y angustias, inevitablemente sufrirían una miseria innecesaria adicional.

Sin embargo, existen motivos para creer que Hassan Nasrallah, líder de Hezbolá, no desea una guerra a gran escala con Israel. La economía del país y su gente están bajo una presión extraordinaria. Una encuesta nacional realizada por Arab Barometer entre febrero y abril de 2024 mostró que alrededor del 80% de los ciudadanos consideran que el acceso a suministros de alimentos, por no mencionar su costo, es un problema.

Muchos se quedan sin comida antes de poder permitirse comprar más. El suministro de agua, acceso a Internet y atención médica son irregulares, mientras que el 92% de los encuestados en la encuesta reportaron cortes constantes de energía.

Dos hallazgos adicionales de la encuesta Arab Barometer podrían explicar la reticencia de Nasrallah por una nueva guerra total con Israel.

Foto del Secretario General de Hezbolá, Hassan Nasrallah, en un mitin en el valle de Bekaa, Líbano. (credit: Francesca Volpi/Getty Images)

Como partido político, Hezbolá solo ha obtenido un 12% de apoyo a nivel nacional. Si se resta el 39% de apoyo chiíta de los hallazgos, se desprende que ningún otro segmento de la sociedad libanesa ha mostrado más del 1% de apoyo a Hezbolá como partido político.

En cuanto a la guerra en Gaza, el pueblo libanés es firmemente pro-palestino, sin embargo, creen que la administración de Biden debería priorizar el desarrollo económico en Medio Oriente sobre la cuestión palestina. Los encuestadores creen que este hallazgo subraya lo desesperadas que se han vuelto las circunstancias en Líbano.

Aunque Hezbolá es virtualmente un estado autónomo dentro del estado del Líbano, armado y financiado hasta los topes por Irán, sus fuerzas están compuestas, sin embargo, por jóvenes libaneses con madres, esposas y novias.

El apoyo militar de ocho años de Hezbolá al presidente sirio Bashar Assad, que costó la vida de cientos de jóvenes combatientes libaneses, todavía es resentido.

Hasta 1.250 soldados libaneses murieron en Siria entre 2011 y 2019, cuando Hezbolá finalmente se retiró. La mayoría de los libaneses solo pueden ver muerte y destrucción resultado de una guerra no buscada y no deseada con Israel, emprendida por orden de la entidad no árabe, Irán.

Esta falta de confianza política en Hezbolá fuera de la comunidad chiíta se traduce en críticas sostenidas por librar una guerra contra Israel sin consultar a otras facciones. Incluso Al Jazeera con sede en Catar reconoce, en un informe del 3 de julio, que "algunas personas en Líbano, particularmente de la comunidad cristiana, están muy descontentas con Hezbolá".

Samir Gagea y Samy Gemayel, políticos cristianos que encabezan respectivamente las Fuerzas Libanesas y los partidos Kataeb, culpan a Hezbolá por arrastrar a Líbano a una "guerra de desgaste" evitable y atraer los ataques israelíes al suelo libanés.

"Muchos líderes cristianos se oponen a la decisión de Hezbolá de abrir un frente contra Israel", dijo un analista del Líbano a Al Jazeera, agregando que otro posible objetivo podría ser "mostrar que no todo el Líbano está detrás de Hezbolá con la esperanza de quizás evitar que sus áreas sufran lo peor de una guerra con Israel".

Es en este contexto que el 10 de julio Nasrallah emitió una nueva y sorprendente declaración de política. Anunció que estaba condicionando los futuros intercambios transfronterizos de Hezbolá con Israel al éxito o fracaso de las negociaciones de cese al fuego en Gaza.

"Hamas está negociando... en nombre de todo el Eje de Resistencia", declaró Nasrallah. "Lo que acepte Hamas, todos aceptan... Si hay un cese al fuego en Gaza, entonces nuestro frente también cesará el fuego sin discusión, independientemente de cualquier otro acuerdo, mecanismos o negociaciones".

Las declaraciones de Nasrallah se produjeron días después de que se reuniera con una delegación de Hamas encabezada por su jefe de relaciones exteriores, Khalil al-Hayya.

El 14 de julio, tras el intento de Israel de asesinar al comandante militar de Hamas, Mohammed Deif, algunos comentaristas asumieron que Hamas se retiraría de la ronda actual de negociaciones. No fue así, quizás porque el liderazgo se da cuenta de que las oportunidades de escapar de Gaza se están acabando rápidamente. Después de haber señalado que renunciaría a su insistencia en un cese al fuego "completo" como condición para iniciar las negociaciones de tregua, Hamas sigue comprometido.

Si surge un acuerdo, es en ese momento cuando la nueva política de Nasrallah podría entrar en vigor. "Eso es un compromiso", dijo recientemente durante un discurso televisado, "porque [somos] un frente de apoyo, y hemos sido claros [en esto] desde el principio".

Nasrallah al borde de la guerra

En resumen, la posición actual de Nasrallah es que el aumento de la actividad militar transfronteriza desde el 7 de octubre no es el precursor de un conflicto total con Israel, sino una acción en apoyo de Hamas. Es cierto que en su muy anunciado discurso el 3 de noviembre de 2023, Nasrallah, mientras elogiaba previsiblemente la invasión de Israel por parte de Hamas el 7 de octubre, se esforzó por enfatizar que había sido una empresa puramente palestina.

Afirmó que, sea cual sea la verdad del asunto, ni Irán ni Hezbolá tuvieron parte en la planificación o ejecución de la operación, y que en las circunstancias actuales ninguno de ellos consideraba conveniente apoyar a Hamas abriendo hostilidades a gran escala contra Israel. Quería que el conflicto posterior permaneciera palestino.

Su última declaración es coherente con esta postura, pero también revela su falta de voluntad para embarcarse en un conflicto total con Israel. Se espera que Israel, sin aceptar completamente las palabras de Nasrallah, tome en consideración algunas de ellas. Unos días antes de que Nasrallah hablara, el Ministro de Defensa Yoav Gallant estuvo en el norte de Israel, y lo que dijo fue contundente.

Gallant no vio ninguna relación evidente entre las operaciones militares de Israel en Gaza y en Líbano. Son "dos sectores separados", dijo. Rechazó cualquier intento de relacionar un acuerdo de rehenes en el sur con el conflicto en curso a lo largo de la frontera libanesa. Para resolver este último, pensó que sería necesario un acuerdo separado entre Hezbolá e Israel.

"Incluso si hay un alto el fuego [en Gaza]", dijo, "aquí seguimos luchando". Además, afirmó: "Estamos preparados para cualquier cosa, pero estamos preparados para el hecho de que si vienen a atacarnos, o si intentan hacernos daño, o si no nos permiten devolver a nuestros ciudadanos de manera segura a sus hogares, actuaremos".

Lo que Gallant puede que aún no haya considerado, sin embargo, es cuál sería la reacción de Israel si Hezbolá, al concluir un alto el fuego en Gaza, de repente cesara toda actividad militar contra el norte de Israel. Sin duda, es una eventualidad que vale la pena reflexionar.

El escritor es el corresponsal de Medio Oriente para Eurasia Review. Su último libro es Trump and the Holy Land: 2016-2020. Síguelo en: a-mid-east-journal.blogspot.com.