Inquietud por la seguridad de Netanyahu tras el fallido intento de asesinato a Trump

La escritura estaba en la pared. El atentado contra el expresidente Donald Trump no se produjo de forma aislada. La semana pasada, al parecer durante una llamada privada con donantes, el presidente Joe Biden declaró que "ya estaba bien" de hablar de su mala actuación en el debate y dijo que era "hora de poner a Trump en la diana"."

Biden ha dicho desde entonces que su declaración fue un "error", pero este último incidente ejemplifica lo que lleva tiempo sucediendo en Estados Unidos.

Durante años ha habido una acalorada retórica por parte de políticos demócratas, tertulianos de los medios de comunicación y famosos, con llamamientos -tanto explícitos como implícitos- a la violencia contra Trump. Todo está ahí, en Internet.

Esto nos lleva a Israel, donde la situación en torno al primer ministro Benjamin Netanyahu es posiblemente mucho más grave. A diferencia de Trump, Netanyahu siempre ha tenido muchos partidarios y no pocos detractores, desde hace más de tres décadas. Sin embargo, el nivel de vitriolo dirigido a él en los últimos años ha alcanzado cotas sin precedentes. Y aunque la seguridad del primer ministro ha aumentado considerablemente desde el asesinato de Isaac Rabin en 1995, ninguna seguridad es infalible.

Silencio sobre la incitación

Lo que resulta especialmente alarmante es el silencio ensordecedor de gran parte de la prensa y la oposición política ante esta escalada de incitación. La primera hace en gran medida la vista gorda y la segunda se muestra despistada o inocente.

Pero lo peor de todo es que el fiscal general, Gali Baharav-Miara, se muestra prácticamente indiferente ante la incitación contra el primer ministro.

El contraste entre la situación actual y el ambiente que precedió al asesinato de Rabin es sorprendente. Destacan dos diferencias clave:

1. Tras el asesinato de Rabin, la sociedad israelí tomó conciencia de cómo la retórica incendiaria puede conducir a la violencia. La frase "las palabras pueden matar" entró en la conciencia nacional. Sin embargo, a pesar de esta conciencia, ahora se utiliza un lenguaje similar contra Netanyahu con aparente indiferencia por las posibles consecuencias. Protest in front of the Prime Minister's residence, Yitzhak Rabin dressed in a keffiyeh (credit: KOKO)

2. La diferencia entre la incitación actual y la que precedió al asesinato de Rabin no radica tanto en lo que se dice sobre Netanyahu, sino en quién hace esas declaraciones. Mientras que la incitación contra Rabin procedía principalmente de elementos marginales de la derecha y fue ampliamente condenada por los medios de comunicación, la retórica contra Netanyahu procede a menudo de figuras de la corriente dominante: académicos, intelectuales, periodistas, antiguos líderes militares y conocidos "activistas de protesta". Con frecuencia se les ofrecen tribunas públicas destacadas y sus declaraciones no suelen ser rebatidas por los principales medios de comunicación, que guardan un silencio ensordecedor.

La intensidad y amplitud de la campaña contra Netanyahu superan sin duda a la que tuvo que afrontar Rabin. A pesar del aumento de las medidas de seguridad, el potencial de violencia sigue siendo un serio motivo de preocupación. La aparente indiferencia de figuras clave, entre ellas Baharav-Miara, ante estas amenazas, y el marcado contraste con el trato que reciben en los foros públicos los partidarios y detractores de Netanyahu, no hacen sino exacerbar el problema.

Normas sociales coherentes en todo el espectro político

El peligro actual plantea importantes cuestiones sobre la coherencia de las normas sociales relativas al discurso político y el papel de los medios de comunicación a la hora de amplificar o rebatir la retórica incendiaria.

Baharav-Miara debería ser la primera en defender el principio democrático de aplicación imparcial e igualitaria, garantizando que los incitadores de todas las tendencias políticas estén sujetos a las mismas normas. No hacerlo no sólo es antidemocrático, sino que aumenta el riesgo de que alguien decida actuar violentamente contra Netanyahu y otros funcionarios públicos.

Si Baharav-Miara insiste en ignorar las trágicas lecciones de nuestra propia historia, sería prudente que aprendiera del intento de asesinato de Trump y se diera cuenta de que lo que ocurre en Estados Unidos no siempre se queda en Estados Unidos.

El escritor es exjefe de la oficina del Instituto Internacional de Lucha contra el Terrorismo en Washington y analista sénior de Acumen Risk Ltd., una empresa de gestión de riesgos.