Honrar a un nazi pone en duda la autoproclamada democracia de Ucrania y sus valores

Del 27 al 30 de junio de 2024 se rindieron homenajes en muchos lugares de Ucrania al criminal de guerra Roman Shukhevych, asesino de judíos y polacos, comandante nacionalista ucraniano que cooperó con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Para proporcionar algunos antecedentes históricos, Roman Shukhevych nació en 1907 y se graduó en 1934 en la Universidad Técnica de Lviv (entonces Lwow, Polonia). Vivió en Galitzia Oriental, una región multiétnica, con población polaca, judía y ucraniana, que en aquella época formaba parte de la recién renacida República de Polonia. Desde su fundación en Viena en 1929, participó en actividades de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN), entonces dirigidas principalmente contra el Estado polaco. Organizó y participó en varios asesinatos de funcionarios del Estado. Sin embargo, las autoridades polacas fueron excepcionalmente indulgentes con él.

Condenado el 26 de junio de 1936 a tres años de prisión, fue puesto en libertad en enero de 1937. En 1938, Shukhevych comenzó a organizar unidades militares ucranianas en Rutenia Transcarpática y, a finales de septiembre de 1939, tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, llegó a la Cracovia ocupada por los alemanes, donde pronto asumió el liderazgo de la OUN-B.

Shukhevych se convirtió en el subcomandante del batallón Nachtigall, formado por los alemanes a partir de nacionalistas ucranianos para tareas de sabotaje y distracción en la Unión Soviética. El 30 de junio de 1941, cuando Alemania atacó la URSS, los soldados del Nachtigall entraron en Lviv, junto con las fuerzas de la Wehrmacht alemana, y tomaron las posiciones soviéticas sin oponer mucha resistencia. Estos soldados también participaron en varios pogromos contra judíos que tuvieron lugar en aquella época.

En octubre de 1941, tras la disolución del batallón Nachtigall, el Hauptmann (Cap.) Shukhevych empezó a trabajar para los alemanes en una unidad de policía ucraniana y se convirtió en comandante de compañía. Las tareas de su unidad consistían principalmente en luchar contra los partisanos soviéticos y asesinar a judíos o enviarlos a campos de exterminio. Fue condecorado dos veces con la Cruz de Hierro, una alta distinción militar, por su servicio a la Alemania nazi.

Desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en Galitzia Oriental se habían producido muchos casos de asesinatos en masa de judíos y polacos, llevados a cabo por unidades policiales ucranianas al servicio de los nazis. Sin embargo, estos actos de violencia aún no tenían el carácter de un genocidio planificado, fruto de la ideología de la OUN. Su puesta en práctica comenzó en marzo de 1943.

El objetivo estratégico de los nacionalistas radicales ucranianos era construir un estado homogéneo en todos los llamados "territorios etnográficos ucranianos", como ellos describían la región multiétnica, fingiendo que tales territorios habitados por una población ucraniana homogénea habían existido alguna vez. Su método consistía en expulsar de esas zonas a todos los "ocupantes" (no ucranianos), y en particular a los judíos y polacos, mediante el exterminio.

Participación en la aplicación de esta ideología criminal

Shukhevych participó activamente en la aplicación de esta ideología criminal. En el III Congreso de la OUN-B, celebrado en agosto de 1943, fue nombrado comandante principal del Ejército Insurgente Ucraniano (UPA), brazo militar de la OUN-B, con el rango de general.

Como comandante del UPA, Shukhevych fue directamente responsable del genocidio de Volinia y, en particular, de la limpieza étnica de la población civil polaca en las antiguas voivodías polacas (administradas por gobernadores) de Lviv, Tarnopol y Stanisławów, como resultado del cual fueron asesinados unos 150.000 polacos, a menudo de las formas más crueles.

Shukhevych dijo: "La muerte de un polaco es un metro de Ucrania libre; o habrá Ucrania, o sangre lechita hasta las rodillas, polacos a los que cortar en pedazos" y dio orden de acelerar la velocidad de extinción del pueblo polaco antes de que el ejército soviético que se acercaba al territorio de Galitzia Oriental pudiera salvarlo entonces.

Irónicamente, el 12 de octubre de 2007 el presidente ucraniano Viktor Yushchenko le concedió a título póstumo el título de Héroe de Ucrania. Este título fue invalidado por una sentencia firme del Tribunal Administrativo del Distrito de Donetsk en agosto de 2011 y posteriormente confirmado como ilegal por el Tribunal Administrativo Supremo.

Sin embargo, Shukhevich sigue siendo conmemorado en Ucrania, a pesar de sus crímenes contra la humanidad. Para celebrar el 117 aniversario del nacimiento de este asesino de judíos y polacos, del 27 al 30 de junio tuvieron lugar concentraciones y celebraciones en muchos lugares con la participación de autoridades gubernamentales estatales y locales, representantes de la cultura, el mundo académico y la juventud escolar, y veteranos del UPA y sus familias.

No hay mucha información sobre estos eventos en los medios de comunicación occidentales.

Además, estas pomposas celebraciones del cumpleaños de este criminal de guerra no provocaron ni una sola palabra de protesta o condena por parte de los ministerios de Asuntos Exteriores israelí o polaco, aunque ofenden claramente a los polacos y a los judíos y a nuestra memoria histórica. Esto es especialmente importante, ya que dañan las relaciones bilaterales entre nuestros países y ponen en entredicho el continuo apoyo internacional a Ucrania.

Merece la pena destacar el tipo específico de mensaje que emerge de los medios de comunicación ucranianos sobre Roman Shukhevych, así como sobre sus ideas y acciones. Se trata de un encubrimiento casi ingenuo del criminal y de la falsificación u omisión completa de hechos inconvenientes que le conciernen. Podemos leer en los medios de comunicación que este colaborador de la Alemania nazi, asesino de judíos y polacos, y organizador de la limpieza étnica, fue: "un destacado activista político y público ucraniano, un destacado estadista y un comandante militar extremadamente brillante y fenomenal".

¿Ganó este "brillante" comandante siquiera una batalla con el ejército regular o su único mérito fue un genocidio sistemático dirigido contra la población judía y polaca de Galitzia Oriental? Si su papel y el del UPA era llevar a cabo una limpieza étnica, no hay lugar para él en Ucrania, que aspira a ser democrática y libre. Debería ser condenado oficialmente y no glorificado. Esto es especialmente importante en el contexto de la construcción de buenas relaciones entre Polonia y Ucrania.

Después de la guerra, Alemania condenó las acciones de los nazis y sus crímenes. En cambio, Ucrania, que se independizó en 1991, no condenó el nacionalismo radical de la OUN ni los crímenes de genocidio cometidos por el UPA, su brazo militar. Además, los partidos nacionalistas y muchos historiadores ucranianos intentaron disfrazar, distorsionar y menospreciar la verdad, y volver a presentar a la OUN y al UPA como partes de un movimiento de liberación nacional que luchó contra la Alemania nazi y la Unión Soviética. Negaron, minimizaron o justificaron su participación en los asesinatos en masa de polacos y judíos.

El autor de muchos libros, Wiktor Poliszczuk, uno de los pocos Justos entre las Naciones que buscó una verdadera reconciliación polaco-ucraniana, apeló una vez a las autoridades ucranianas para que condenaran a la OUN, "como una organización de tipo fascista... y a la UPA, como la que cometió los crímenes del genocidio". También escribió que "no hay naciones criminales, pero sí ideologías y organizaciones criminales con planes de acción criminales" y recuerda que además de muchos miles de judíos y polacos que fueron asesinados por el UPA, también eran ucranianos. Eran ucranianos que se negaron a cumplir las órdenes de asesinar a sus vecinos judíos y polacos y, en cambio, intentaron rescatarlos.

La extrema derecha radical existe como elemento marginal en muchas sociedades, y este fue también el caso de la Ucrania contemporánea. Pero, sobre todo después del Euromaidán de febrero de 2014, organizaciones ultranacionalistas como Svoboda o Sector Derecho han ganado protagonismo y se han vuelto activas, sin escatimar en actos de presión y violencia contra políticos, jueces y periodistas que se oponían a sus puntos de vista. Debido a su participación en el golpe de Estado, al apartar del poder al presidente Yanukóvich, aumentaron su influencia y alcanzaron la capacidad de influir en las decisiones del Gobierno, incluida la del entonces recién elegido presidente Volodymyr Zelensky.

El resultado de sus actividades son las continuas celebraciones de los nacionalistas radicales ucranianos, Stephan Bandera (líder de la OUN) y Shukhevych (comandante de la UPA), ambos acusables de crímenes de guerra en la Segunda Guerra Mundial. En lugar de condenarlos, los glorifican. En la Ucrania actual, hay muchos monumentos dedicados a Bandera y Shukhevych, y muchas calles ucranianas llevan su nombre.

Sin embargo, si Ucrania quiere convertirse en un país verdaderamente democrático y libre, y recibir un apoyo internacional continuo en su resistencia a Rusia y para su futuro desarrollo, debe encontrar en su historia verdaderos héroes, personas valientes y justas, y no promover a aquellos con un pasado criminal. El nacionalismo radical ucraniano del tipo de la OUN debe ser prohibido.

Las autoridades ucranianas deben condenar a la OUN como organización fascista y ofrecer una disculpa oficial a Israel y Polonia por los crímenes contra la humanidad de la OUN-UPA.

El escritor es filósofo y pensador político. Ha sido profesor en varias universidades, entre ellas, profesor visitante de Lady Davis en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ha recibido el Premio Polonia 2020 a la Personalidad Científica del Año.