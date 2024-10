La solución contra Irán: ¿Israel necesita realmente bombas de 30,000 libras?

Un titular del Wall Street Journal después del ataque de represalia de Israel a instalaciones militares iraníes decía: "Los ataques de Israel a Irán, aunque medidos, empujan a la región hacia una era peligrosa... El conflicto directo entre los enemigos ha restablecido las normas de combate".

Después de dos masivos ataques de misiles balísticos iraníes y una respuesta restringida de Israel, Estados Unidos busca desescalar el conflicto y prevenir una guerra regional.

El Secretario de Defensa Lloyd Austin advirtió a Irán que no "cometa el error de responder a los ataques de Israel".

Entonces, ¿cómo podría suministrar a Israel bombas de gran calibre (GBU-43/B o GBU-57) y los aviones para transportarlas reducir el riesgo de otro ataque de misiles balísticos iraníes y "restablecer las normas de combate" para mejor?

Parece contradictorio, pero si Estados Unidos proporciona a Israel la capacidad de penetrar las instalaciones nucleares profundamente enterradas de Irán, es posible que Irán sea mucho más reacio a responder al ataque israelí en su suelo o a avanzar hacia la militarización y completar una bomba atómica en funcionamiento. EL LÍDER SUPREMO IRÁN Ayatolá Alí Jamenei habla durante una reunión en Teherán el domingo. Cuando el ex líder supremo Jomeini dijo: ''Exportaremos nuestra revolución a todo el mundo hasta que el grito ''No hay más dios que Alá'' resuene en todo el mundo'', lo decía en serio, afirma el escritor. (credit: (Iran’s President Website/West Asia News Agency/Reuters))

¿Por qué los estrategas de política exterior estadounidenses y la administración Biden descartan este escenario?

Esto se debe a su evaluación de la guerra entre Israel e Irán a través de lentes occidentales, y su subestimación del impacto de la ideología yihadista chiíta revolucionaria en sus estrategias, respuestas y acciones.

Nuestros expertos harían bien en escuchar al ex jefe de la Agencia de Seguridad Nacional de EE. UU., el general H.R. McMaster, quien habló sobre la necesidad de tener empatía estratégica y la capacidad de ponerse en los zapatos de su adversario, "mirando los problemas desde la perspectiva de los demás", como una forma de prevenir guerras.

Cuando el exlíder supremo Jomeini dijo: "Exportaremos nuestra revolución al mundo entero. Hasta que el grito ‘No hay más dios que Alá’ resuene en todo el mundo", lo dijo en serio.

Eso sigue siendo la pasión, la misión y el credo de la República Islámica de Irán hasta el día de hoy. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Los israelíes son una nación democrática occidental que nada en un mar de regímenes autoritarios, incluido uno que ha dejado claro que su agenda expansionista incluye la eliminación del estado judío y de sus siete millones de habitantes judíos.

El Departamento de Estado no está dispuesto a reevaluar su análisis equivocado de la naturaleza de la República Islámica, ya que están comprometidos con una narrativa que afirma que Irán no elegirá la ideología como su estrella polar para guiar sus ambiciones hegemónicas e intenciones genocidas.

Asustando al líder supremo y a la IRGC

Sin embargo, el cambio de régimen asusta al líder supremo y a la IRGC, y reaccionarán a los peligros que amenacen la supervivencia del régimen.

Brindar a Israel los medios para poner en peligro el programa nuclear de Irán es una de las mejores formas, sin permitir un ataque a sus instalaciones nucleares, para frenar su programa nuclear, evitar un ataque de misiles balísticos de represalia contra Israel y desescalar el conflicto.

¿Qué necesitaría Israel para proporcionar una amenaza creíble al programa nuclear iraní y disuadir a Irán?

Transferir bombarderos B-52 estadounidenses en desuso que pueden llevar armamento masivo y penetrante sería un buen comienzo.

Alternativamente, Israel posee aviones de transporte C-130 Hércules y aviones F-15i Ra'am (Trueno), que teóricamente podrían ser modificados para llevar bombas de 30,000 libras.

Tanto los servicios de inteligencia de Estados Unidos como de Israel han penetrado profundamente las estructuras políticas y militares de Irán.

Esto se evidenció mejor con el reciente asesinato del líder de Hamas, Haniyeh, en una casa segura en Teherán por parte de Israel y la serie de científicos iraníes blanco del Mossad en las últimas dos décadas.

Se espera que este nivel de inteligencia pueda dar suficiente aviso si Irán se apresura a fabricar una bomba nuclear, pero el fracaso de la inteligencia en advertir a Israel o a Estados Unidos del ataque del 7 de octubre de 2023 ha sacudido la confianza de todos.

Estados Unidos debe comunicar claramente a Irán que cualquier avance en la armamentización de un dispositivo nuclear, incluido el desarrollo de iniciadores de neutrones, modelado computacional avanzado, aumento de la cantidad de metal de uranio para una arma atómica o el aumento de las reservas de uranio enriquecido más allá del 20% de enriquecimiento, podría servir como un desencadenante para un ataque preventivo, siempre que Israel posea las armas necesarias.

La respuesta para la estabilidad en Medio Oriente

Esto podría crear un disuasivo más sostenible, llevando a una mayor estabilidad en Medio Oriente.

En el 2020, una legislación bipartidista (H.R. 8733, Ley de Autorización de Defensa Común Estados Unidos-Israel) solicitó al presidente considerar autorizar la transferencia de grandes bombas a Israel.

El Representante Demócrata Josh Gottheimer dijo que ayudaría a "garantizar la superioridad cuantitativa de Israel en la región y asegurar a ambos países frente a la amenaza de un Irán armado con armas nucleares".

Esto fue co-patrocinado por el Congresista Republicano Brian Mast, pero la legislación murió en la Cámara sin votación.

Un nuevo Congreso podría resucitar esta legislación y dar al próximo presidente una nueva opción para disuadir al Líder Supremo y al IRGC.

El "leopardo iraní no cambiará sus manchas", pero sus elecciones pueden ser controladas. En el pasado, Irán veía las acciones conciliatorias estadounidenses, como la falta de aplicación de sanciones, como una muestra de debilidad, apaciguamiento e invitación a la agresión.

La fuerza, como en proporcionar a Israel los medios para destruir su programa nuclear, es el mejor camino para retrasar una bomba atómica iraní, restaurar la disuasión y desescalar el conflicto.

El escritor es el director de la Red de Información Política de Medio Oriente y Estrategias Mandel y el editor senior de seguridad de The Jerusalem Report. Regularmente informa a los miembros del Congreso de Estados Unidos y a sus asesores de política exterior sobre el Medio Oriente.