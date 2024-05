Mascarillas no redujeron riesgo de infección de COVID tras la primera ola de Ómicron

Después de la primera ola de Ómicron, muchos de los riesgos de infección por Covid cambiaron. Antes de febrero de 2022, usar mascarillas y tener más de 70 años se consideraba que reducía el riesgo de ser infectado por otros, pero no después de eso, según un nuevo estudio en la Universidad de East Anglia (UEA) en Norwich, Reino Unido.

El análisis de datos oficiales encontró que varios factores de riesgo para la infección cambiaron significativamente a medida que la variante dominante en el Reino Unido y la mayoría de los países alrededor del mundo cambió de Delta a Ómicron en diciembre de 2021. Estos factores incluyeron el uso de mascarillas, historial de viajes al extranjero, tamaño del hogar, si las personas estaban trabajando o jubiladas y el contacto con niños o personas mayores de 70 años. Además, viajar al extranjero no estaba asociado con un mayor riesgo antes de febrero de 2022 pero luego se convirtió en un riesgo significativo.

El autor principal, el Prof. Paul Hunter de la Escuela de Medicina de Norwich, dijo: "Al principio de la pandemia, se publicaron muchos estudios que analizaban los factores de riesgo para contraer el nuevo Coronavirus, pero muchos menos estudios después del primer año. Nuestra investigación muestra que hubo cambios en algunos factores de riesgo en torno al momento en que la variante Omicron BA.2 se volvió dominante".

'No particularmente sorprendente'

La coautora, la Dra. Julii Brainard, dijo: "Esto no es totalmente sorprendente porque la evidencia de laboratorio sugiere que la variante Omicron era mejor para infectar las células que recubren las vías respiratorias superiores que las variantes anteriores, y por lo tanto, era más transmisible. La gestión del riesgo de infección debe ser ágil, adaptándose al desarrollo de la epidemia y a la información de mejor calidad cuando surge. Para prevenir infecciones, necesitamos tener una buena visión de qué factores podrían ser más o menos relevantes. Si esos factores pueden cambiar, debemos estar atentos a que eso suceda". Jerald Bagley, de 57 años, recibe la vacuna de refuerzo Moderna contra la enfermedad por coronavirus (COVID-19) dirigida a las subvariantes BA.4 y BA.5 Omicron en la farmacia Skippack de Schwenksville, Pensilvania, EE.UU., el 8 de septiembre de 2022. (credit: REUTERS/HANNAH BEIER)

El equipo publicó el estudio en la revista PLOS titulado "Cambios en los factores de riesgo para desarrollar la infección por SARS-CoV-2 de Delta a Omicron".

Los investigadores analizaron los datos disponibles de la encuesta COVID de la Oficina de Estadísticas Nacionales de Inglaterra (ONS), que comparaba las tasas de infección con una encuesta continua de hogares de la población para estimar el número de personas con infecciones.

Desde noviembre de 2021 hasta mayo de 2022, la ONS también hizo preguntas a las personas sobre sus circunstancias y hábitos para ver si esos factores podían estar relacionados con el riesgo de dar positivo. "Utilizamos este conjunto de datos para buscar constancia o cambio en la importancia y dirección de los posibles factores de riesgo para dar positivo. Aplicamos un método estadístico llamado meta-regresión para hacer esto", agregó Hunter.

En noviembre de 2021, el uso constante de mascarillas en el trabajo, la escuela o en espacios cerrados estaba relacionado con un menor riesgo de ser infectado tanto en adultos como en niños, pero después de la primera ola de Omicron, ya no lo estaba. Vivir en una casa con cinco o más personas era un riesgo al principio, pero al final del período de estudio, las personas en hogares más grandes (cuatro o más) tenían un riesgo ligeramente mayor que las personas que vivían en hogares unifamiliares.

Los viajes al extranjero tempranos no estaban asociados con un mayor riesgo, pero más tarde sí lo estaban. Trabajar en salud o cuidado social o estar en contacto con otros se encontraba a menudo como importante en el primer año de la pandemia, pero no se asociaba con un riesgo general más alto o cambiante de infección en el período de estudio. Ser miembro de una minoría étnica estaba fuertemente asociado con un mayor riesgo en los primeros meses de la epidemia en el Reino Unido, pero representaba un riesgo menor y no presentaba cambios significativos en la tendencia durante todo el período de monitoreo del estudio.

Estar jubilado estaba asociado con un menor riesgo en comparación con aquellos en actividad laboral en general, pero cualquier efecto protector había desaparecido para el 27 de febrero de 2022, coincidiendo con el inicio de la segunda ola de Omicron. Para finales de febrero de 2022, se hizo evidente una disminución en el riesgo para los adultos que vivían con niños menores de 16 años. Las personas menores de 70 años que vivían con alguien de 70 años o más tenían inicialmente una menor probabilidad de dar positivo en las pruebas, pero este efecto protector se redujo hacia mediados de febrero de 2022.

Los investigadores dijeron que el equilibrio de evidencia muestra que el uso de cubrebocas reduce la transmisión de infecciones respiratorias en entornos comunitarios y reduce la transmisión del virus, pero la pregunta es cuánto.

Una revisión sistemática de la evidencia previa a la pandemia y el análisis de datos originales de encuestas durante la pandemia indicaron que el uso de cubrebocas podría o efectivamente redujo la transmisión en aproximadamente un 19%, pero estas conclusiones se derivaron principalmente de datos previos a la aparición de las variantes Ómicron.

Esta última investigación encontró que antes de Ómicron BA.2, no usar cubrebocas estaba asociado con un aumento del riesgo de alrededor del 30% en adultos y del 10% en niños. Sin embargo, para la segunda ola de Ómicron (a partir de mediados o finales de febrero de 2022), el uso de cubrebocas no tuvo efecto protector en adultos y posiblemente aumentó el riesgo de infección en niños.

“No debería ser una sorpresa que los factores de riesgo cambien durante una pandemia debido a una enfermedad altamente infecciosa con una corta duración de inmunidad como la COVID-19”, dijo Hunter. “Ofrecemos algunas posibles explicaciones sobre por qué pueden haber ocurrido estos cambios, pero necesitaríamos más investigación enfocada para entender con certeza por qué hubo cambios en algunos factores de riesgo”, concluyó Brainard.