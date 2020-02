פרסום ראשון: שר האוצר @KahlonMoshe חתם על על הצו ליבוא חופשי של חמאה לישראל; תוקף הצו - עם פרסומו ברשומות בימים הקרובים February 26, 2020

Finance Minister Moshe Kahlon signed the paperwork needed to allow free import of butter into the country, Army Radio reporter Nitay Anavi reported via Twitter on Wednesday.The free import will be published in the state’s record in the next few days and come into effect, he said.Israel recently suffered a shortage of butter due to that market being heavily regulated to protect local dairy producers.