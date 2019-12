IAF commander praises Iron Dome soldiers

מפקד חיל-האוויר, אלוף עמיקם נורקין ביקר היום (א׳) את לוחמי כיפת ברזל שיירטו אמש את שלושת הרקטות ששוגרו מרצועת עזה.

״אני גאה בלוחמים ובלוחמות שלנו במערך ההגנה האווירית.

בתקופה האחרונה אנו עדים לחוזק ההגנה שאתם מספקים לתושבי מדינת ישראל. יישר כח על כך״ pic.twitter.com/0cPmYzJB5U — Israeli Air Force (@IAFsite) December 8, 2019

Israel Air Force Commander Maj.-Gen. Amikam Norkin visited the Iron Dome soldiers who shot down three rockets that were fired into Israel from the Gaza Strip last night, on Sunday morning, according to the IAF's twitter."I am proud of our soldiers in the air defense systems," said Norkin during the visit. "Recently, we have been witness to the strength of the defense that you provide to the residents of the State of Israel. Good job."