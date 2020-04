نتقدم لإخوتنا الدروز بأطيب الأمنيات بمناسبة زيارة مقام النبي شعيب عليه السلام.

إن العهد الذي بيننا هو عهد حياة أصيل، وسيظل ينمو ويزدهر لسنوات عديدة. Best wishes to the Druze community celebrating Nabi Shuaib. Ours is truly a profound bond of life. May it continue and flourish.نتقدم لإخوتنا الدروز بأطيب الأمنيات بمناسبة زيارة مقام النبي شعيب عليه السلام.إن العهد الذي بيننا هو عهد حياة أصيل، وسيظل ينمو ويزدهر لسنوات عديدة.

President Reuven Rivlin sent his best wishes to the Druze community in light of it being a Druze holiday on Sunday, Nabi Shuaib."Ours is truly a profound bond of life," he wrote on his Twitter page. "May it continue and flourish."