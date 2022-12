Former prime minister Yair Lapid left a letter for Prime Minister Benjamin Netanyahu in the prime minister's office reading "Lapid-2024" on Thursday.

השארתי על השולחן בלשכת רה״מ. pic.twitter.com/DSlL5xP7M5 — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) December 29, 2022