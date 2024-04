"We are deeply saddened by" Hamas's attack on Israel, Istanbul Mayor Ekrem İmamoğlu said in an interview with CNN on Sunday,

ראש עיריית איסטנבול אקרם אימאמאולו ל-CNN: "חמאס ביצע מתקפה בישראל שהעציבה אותנו למדי. אנו מחשיבים כל מבנה שרוצח אנשים כארגון טרור"@RamEliBrandts pic.twitter.com/cMPFzc8ln9 — כאן חדשות (@kann_news) April 28, 2024

"Any organized structure that carries out terrorist acts and kills people en masse is considered a terrorist organization by us," he continued.