An IDF drone carried out a targeted attack on a vehicle traveling in the Bekaa Valley, Lebanon, on Saturday, according to Israeli media.

مسيّرة استهدفت سيارة رباعية الدفع على طريق بلدة الخيارة في البقاع الغربي.#لبنان pic.twitter.com/On6dJrtctr — جريدة الأخبار - Al-Akhbar (@AlakhbarNews) June 22, 2024

In a post on X, the vehicle is seen completely destroyed and going up in flames.