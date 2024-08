IDF Arabic spokesman calls on Khan Yunis residents to evacuate following rocket barrage to Israel

IDF spokesperson in Arabic, Avichai Adraee, called on Khan Yunis residents to evacuate the area following Hamas's rocket barrage toward Gaza border communities in a post on X on Monday.

#عاجل نتوجه إلى كل السكان الذين لم يخلوا أحياء مركز المدينة، الشيخ ناصر، جورت اللوت، المنارة، معن، قيزان النجار، قيزان ابو رشوان، السلام، مصبح والحشاش:⭕️تواصل حماس والمنظمات الإرهابية إطلاق الصواريخ من منطقتكم نحو دولة اسرائيل⭕️جيش الدفاع سوف يعمل بقوة ضد العناصر الارهابية… pic.twitter.com/Xb0pZinJOX — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 5, 2024

A rocket that fell in the last barrage from Khan Yunis caused a fire to break out in an open area near Ein Hashur. Fighter fighters have arrived at the scene.