A convoy transporting medication in the Khan Yunis in the Gaza Strip was attacked, according to the Army Radio on Thursday night.

שיירה שהובילה תרופות ודלק לבית החולים האמירותי בח'אן יונס הותקפה הערב - 4 פלסטינים נהרגו; מקורות לגלצ: נסיעת השיירה תואמה מראש עם צה"ל@JackyHugi — גלצ (@GLZRadio) August 29, 2024