The Israeli air force struck Dahieh, Beirut, in Lebanon six times in 20 minutes, Kan News reported Saturday afternoon.

תיעוד: ההרס בדאחייה בביירות בעקבות תקיפות חיל האוויר; דיווח בלבנון: ישראל תקפה לפחות 6 פעמים בדאחייה תוך 20 דקות@anastasia___stu pic.twitter.com/1H3VIM4hyR — כאן חדשות (@kann_news) October 5, 2024

This is a developing story.