IDF spokesperson in Arabic warns residents of Beirut's southern suburbs to evacuate

IDF spokesperson in Arabic Avichay Adraee warned residents of Beirut's southern suburbs to evacuate in a post on X/Twitter in the early hours of Thursday.

#عاجل ‼️ انذار عاجل جديد إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في حارة حريكأنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا… pic.twitter.com/OAH9sCUDV1 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 9, 2024

"You are located near Hezbollah facilities and interests, against which the IDF will operate in the near future," the post read, further warning civilians to evacuate from the vicinity.