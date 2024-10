IDF troops arrested four Palestinians who had M16s and a loaded magazine in the West Bank, after Israelis reported that they had been threatened by a Palestinian near Nebi Musa, Israeli media reported on Sunday.

ישראלים דיווחו על פלסטינים שאיימו עליהם עם נשק סמוך לנבי מוסא - כח צה"ל שקפץ לנקודה עצר 4 פלסטינים עם רובה M16 ומחסנית מלאה ברכבם pic.twitter.com/F93SwEDMui — הוד בראל Hod Barel (@hod_barel) October 20, 2024