Katz: Israel to begin legal action against French decision to block Israel from arms show

Israeli Foreign Minister Israel Katz announced on Sunday that the Foreign Ministry would begin preparing to take legal and diplomatic action against the decision to block Israel from an arms fair in Paris next month.

