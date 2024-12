IDF issues 'stay home' notices for five Syrian border towns

IDF Arabic Spokesperson Avicahy Adraee issued warnings to five Syrian border towns, telling them to stay home as the IDF is considering operating in these regions and does not intend to harm them.

#عاجل ‼️ تحذير عاجل الى السكان في جنوب سوريا في القرى والبلدات التالية:أوفانيةالقنيطرةالحميديةالصمدانية الغربيةالقحطانيةالقتال داخل منطقتكم يجبر جيش الدفاع على التحرك ولا ننوي المساس بكم.من أجل سلامتكم عليكم البقاء في منازلكم وعدم الخروج حتى إشعار آخر pic.twitter.com/nvY95182j5 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 8, 2024