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IDF issues 'stay home' notices for five Syrian border towns

By JERUSALEM POST STAFF

IDF Arabic Spokesperson Avicahy Adraee issued warnings to five Syrian border towns, telling them to stay home as the IDF is considering operating in these regions and does not intend to harm them.



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