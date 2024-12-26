Chabad Rabbi Jacob Herzog flies to Syria to congratulate, meet with Syrian officials

Rabbi Jacob Herzog announced he was flying to Syria to meet with new government officials in Damascus on Thursday.

سأكون في دمشق قريبا للقاء مسؤولين سوريين و لابارك للشعب السوري حريته وخلاصه من الحكم الاسدي الطائفي. من حق الشعب السوري ان يتحرر ويختار حكومته. أنا هناك لأمد يد الأخوة والتعاون والتسامح مع شعب عانا ٥٤ عاما من الاضطهاد. ندعم السوريين ونرفض مؤامرات الثورة المضادة. ويكفي السعودية… pic.twitter.com/7B32nhv9CD