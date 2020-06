pic.twitter.com/n2AMMnPqwH בימ"ש השלום בירושלים הרשיע במסגרת הסדר טיעון שוטרת מג"ב בתקיפה סתם וברשלנות בנשק. זאת לאחר שבחודש מאי 2018 היא וחבריה לכוח ירו בפלסטיני באזור עוטף ירושלים. האירוע תועד ובו נראה הפלסטיני נורה לאחר שנבדק ושוחרר @VeredPelman June 8, 2020

The officer had asked those present at the scene of the incident not to discuss the incident.

A Border Police officer was convicted of assault, reckless and negligent actions and obstruction of justice by the Magistrate's Court in Jerusalem on Monday, for an incident in 2018 in which she shot a Palestinian who was walking away after being released after he had been checked by police, according to Walla! news.