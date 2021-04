Egyptian resistance leader, Sheikh Salama, passes at 92 from COVID

pic.twitter.com/1tmPP7yZLZ وفاة الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في #السويس عن عمر ناهز 92 عاما، بعد أسبوعين من إصابته بفيروس #كورونا April 26, 2021

He was praised by Egyptian sources on Twitter for his charity work and determination in the fight for Palestinian liberation.

Sheikh Hafez Salama, a religious leader of the resistance in Suez, Egypt, passed away on Monday night from coronavirus complications at the age of 92, according to Arabic media.