Egyptian resistance leader, Sheikh Salama, passes at 92 from COVID

وفاة الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في #السويس عن عمر ناهز 92 عاما، بعد أسبوعين من إصابته بفيروس #كورونا pic.twitter.com/1tmPP7yZLZ— شبكة رصد (@RassdNewsN) April 26, 2021
He was praised by Egyptian sources on Twitter for his charity work and determination in the fight for Palestinian liberation.
عاجل | بعد وفاته.. ننشر آخر حوار لـ #الشيخ_حافظ_سلامة بطل المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي ومعارك التحرير في فلسطينhttps://t.co/W5nasC95A9 pic.twitter.com/f30UIPWWDR— بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) April 26, 2021