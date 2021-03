מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס: ״מי שאחראי על הזנת התוצאות קרס והלך לישון. עדכון נוסף בעוד כשעתיים״ @galchen9 March 24, 2021

The official responsible for counting and publicizing the final poll results has "collapsed and fallen asleep," Central Elections Committee head Orly Ades announced on Wednesday afternoon.She added that the next projected results will come out at around 4 p.m.