The Education Ministry of Gaza will start the new school year next week, Palestinian media reported on Tuesday.



عاجل| متابعة صفا| وزارة التعليم بغزة: الدراسة ستبدأ في 16/8/2021 بشكل وجاهي كامل مع استمرار تقييم الحالة الوبائية خلال العام الدراسي — وكالة صفا (@SafaPs) August 10, 2021 The new school year will start on August 16, with the education ministry maintaining all coronavirus protocols to protect Palestinian students.