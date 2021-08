A fire has broken out on the fence of the Migdal Oz town in the West Bank as the result of Molotov cocktails thrown by neighboring Palestinians, Army Radio reported on Tuesday.



שריפה פרצה על גדר קיבוץ מגדל עוז, סמוך לכפר בית פאג'ר, כתוצאה מבקבוקי תבערה שיידו פלסטינים @glick_sh August 24, 2021

