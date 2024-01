Según John Spencer, presidente de estudios de guerra urbana en West Point, Israel ha hecho más para prevenir víctimas civiles en Gaza que cualquier otro ejército en el mundo. En un extenso hilo publicado en x (anteriormente Twitter) el martes, proporcionó múltiples ejemplos de precauciones que las FDI toman y que otros ejércitos no toman en la misma medida, o incluso en absoluto.

En mi opinión, Israel ha implementado más medidas para prevenir víctimas civiles en la guerra urbana que cualquier otro ejército en la historia de la guerra. Esto incluye muchas medidas que los Estados Unidos han tomado (o no han tomado) en guerras y batallas, pero también muchas medidas que ningún ejército en el mundo ha tomado nunca.

IMO Israel has implemented more measure to prevent civilian casualties in urban warfare than any other military in the history of war. This includes many measure the U.S. has (or has not) taken in wars & battles but also many measures no military in the world has ever taken.