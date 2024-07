Encuesta revela aumento de incidentes antisemitas en Europa durante la guerra de Israel con Gaza

La guerra en Gaza ha contribuido a un fuerte aumento de los incidentes antisemitas en Europa, dijo la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) en un informe publicado el jueves.

Una encuesta de la FRA realizada entre enero y junio de 2023 mostró que el antisemitismo ya era alto en Europa antes de que comenzara la guerra en octubre, y la información recogida de 12 organizaciones de la comunidad judía desde entonces mostró un nuevo aumento, dijo el informe.

"Las personas judías han experimentado más incidentes antisemitas desde octubre de 2023, y algunas organizaciones informaron de un aumento de más del 400%", dijo.

Tres de cada cuatro encuestados judíos dijeron que sentían que la gente los hacía responsables de las acciones del gobierno israelí, y el 80% sintió que el antisemitismo había crecido en el país europeo donde viven en los cinco años anteriores a la encuesta, mostró.

En el año anterior a la realización de la encuesta, el 90% de los encuestados se había enfrentado al antisemitismo en Internet, y más de la mitad lo había sufrido fuera de la red por parte de conocidos o en los medios de comunicación. People attend a demonstration against antisemitism in front of Paris City Hall after three teenagers aged 12 to 13 indicted in Courbevoie, accused of rape and anti-Semitic violence against a 12-year-old girl, in Paris, France, June 19, 2024. The slogan reads ''Do not sacrifice the French Jews.'' (credit: REUTERS/DYLAN MARTINEZ)

Más de un tercio fueron acosados durante el mismo periodo a causa de su origen, la mayoría de ellos varias veces.

"El acoso y la violencia antisemitas tienen lugar sobre todo en calles, parques o tiendas", dijo la FRA.

Ocultar su identidad judía

Según la encuesta, más de tres cuartas partes de los encuestados ocultan su identidad judía al menos de vez en cuando, y más de un tercio evita actos o lugares judíos por motivos de seguridad.

La encuesta se llevó a cabo en 13 Estados miembros que representan el 96% de la población judía estimada de la UE, que la FPA cifra en poco más de un millón.

Cerca de 1.200 personas murieron y más de 250 tomaron rehenes en el ataque del 7 de octubre contra Israel perpetrado por terroristas de Hamás. La ofensiva de represalia israelí en Gaza ha causado más de 38.000 muertos, según el Ministerio de Sanidad del enclave, dirigido por Hamás.

Un organismo de control declaró el mes pasado que el antisemitismo había aumentado más del 80% en Alemania el año pasado. Una red de ONG que vigilan la islamofobia y el odio contra los musulmanes declaró en junio que también habían aumentado los incidentes antimusulmanes registrados en Alemania.