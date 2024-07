Adidas se disculpa por su reciente campaña: ¿qué ocurrió?

El Twitter judío y pro-israelí -Jwitter, como se le conoce comúnmente- se levantó en armas el jueves por una nueva campaña de Adidas que afirman es insensible en el mejor de los casos y antisemita en el peor.

Adidas anunció una nueva campaña el jueves con zapatillas inicialmente diseñadas por la marca de ropa deportiva para los Juegos Olímpicos de 1972 en Munich, Alemania.

El rostro de la campaña es Bella Hadid, una modelo palestino-estadounidense que es abiertamente antiisraelí y ha difundido retórica antisemita en las redes sociales junto con su hermana Gigi y su padre, Mohamed.

Durante los Juegos Olímpicos de 1972, ocho miembros de la organización militante palestina Septiembre Negro se infiltraron en la Villa Olímpica, mataron a dos miembros del equipo olímpico israelí y tomaron como rehenes a otras nueve personas. Esos nueve fueron asesinados más tarde.

Desde entonces, se conoce como la masacre de Múnich y se ha vinculado intrínsecamente a los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972.

Adidas se ha disculpado desde entonces, declarando a The Washington Times: "Somos conscientes de que se han establecido conexiones con trágicos acontecimientos históricos -aunque son totalmente involuntarias- y pedimos disculpas por cualquier disgusto o angustia causados".

"Creemos en el deporte como fuerza unificadora en todo el mundo y seguiremos esforzándonos por defender la diversidad y la igualdad en todo lo que hacemos", declaró al Times Stefan Pursche, portavoz de Adidas

Inmensa reacción en Internet

La reacción en Internet fue inmensa. "Once israelíes fueron asesinados por terroristas palestinos durante los Juegos Olímpicos de Múnich", decía la cuenta oficial de Israel en X (antes Twitter). "¿Adivinas quién es el rostro de su campaña? Bella Hadid, una modelo medio palestina que tiene un historial de difusión del antisemitismo y de llamamiento a la violencia contra israelíes y judíos."

.@Adidas lanzó recientemente una nueva campaña para sus zapatillas con el fin de destacar los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972.Once israelíes fueron asesinados por terroristas palestinos durante los Juegos Olímpicos de Múnich.¿Adivina quién es el rostro de su campaña? Bella Hadid, una modelo medio palestina que tiene una historia... pic.twitter.com/IgdGq2OLmd - Israel ישראל (@Israel) 18 de julio de 2024

"Bella Hadid, la persona que apoya a los terroristas de Hamás que cometieron una masacre en Israel hace apenas 9 meses", escribió Yoseph Haddad, un defensor árabe-israelí de Israel. "¡Simplemente increíble, una campaña hipócrita y repugnante!"

Adidas decidió rendir homenaje a las zapatillas que se lanzaron por primera vez en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972... los mismos Juegos Olímpicos durante los cuales 11 atletas israelíes fueron asesinados por terroristas palestinos en una masacre... ¿y a quién contrataron para modelar estas zapatillas? Bella Hadid, la persona... pic.twitter.com/3kErztyDO2 - יוסף חדאד - Yoseph Haddad (@YosephHaddad) 18 de julio, 2024

Oren Barsky, un popular usuario de las redes sociales pro-Israel y asesor de inversiones, escribió: "Lo siento, ¿QUÉ???"

Lo siento, ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿?????¿Adidas eligió a un palestino para modelar un zapato que simboliza los Juegos Olímpicos de Munich de 1972, donde 11 atletas israelíes fueron masacrados por una organización terrorista palestina?Es como si hubieran enviado a sus gerentes de marca a un curso especial de insensibilidad. pic.twitter.com/6dRRrgcwwY - Oren Barsky ️ (@orenbarsky) 18 de julio de 2024

Escribió: "Es como si hubieran enviado a sus directores de marca a un curso especial de insensibilidad."

El Dr. Eli David, un famoso empresario e influencer, simplemente compartió una captura de pantalla de la página de Wikipedia de Adolf Dassler, el fundador de Adidas, que fue miembro del partido nazi.

"Los viejos hábitos son difíciles de cambiar", escribió.

"Esto no es un error, es por diseño", escribió Hen Mazzig, un influencer pro-Israel con sede en el Reino Unido. "@Adidas, ¿estás amenazando a los judíos?"