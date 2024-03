Wikipedia en árabe muestra en todo el sitio lema "No al genocidio en Gaza"

El sitio de Wikipedia en árabe ha presentado durante varios meses una pancarta en respuesta a la guerra en curso en Gaza, calificando la campaña militar israelí de "genocidio" y acusando a Israel de dirigirse a civiles antes de pedir una "paz justa e integral".

La pancarta ha atraído atención esporádica, con artículos en la revista conservadora estadounidense National Review y en el blog judío Elder of Ziyon, y ha desencadenado un debate breve pero acalorado entre los editores de la enciclopedia en línea, llevando a un ex administrador del sitio en hebreo a renunciar a su cargo, pero no ha encontrado una oposición significativa.

La pancarta, que se presenta en cada página de Wikipedia en árabe, dice: "En solidaridad con el derecho del pueblo palestino, no al genocidio en Gaza, no a la matanza de civiles. No al ataque contra hospitales y escuelas. No al engaño y a los dobles raseros. Detengan la guerra y difundan una paz justa e integral". Junto a estas palabras hay una versión modificada del logotipo de Wikipedia, en la que el icónico globo de rompecabezas está envuelto en una cinta con la bandera palestina en un lado y el diseño de un kefiyah en el otro.

Varias de las frases en la pancarta están vinculadas mediante hipervínculos, con "genocidio en Gaza" enlazando a la entrada sobre la guerra en curso (llamada "Guerra Israelí-Palestina 2023" en el titular, aunque el artículo también cita los nombres "Operación Inundación Al-Aqsa", "Tercera Intifada" y "Masacre de Gaza").

Las palabras "asesinato de civiles" enlazan a una página de directorio para artículos sobre "Masacres durante la guerra Israelí-Palestina de 2023", que contiene 169 artículos en el momento de la redacción. Los artículos cubren incidentes específicos en Gaza en los que se dice que las FDI han matado o intencionadamente han tenido como objetivo a palestinos, generalmente civiles, con los nombres de los muertos reportados listados. Estos artículos citan fuentes de noticias en árabe, a menudo enlazando con artículos de la Agencia de Prensa de Yemen, un medio con sede en Saná con una inclinación pro-hutí y anti-Israel, o al-Mayadeen, un medio alineado con Irán que opera desde Beirut.

Un miembro de los medios de comunicación camina por la zona del hospital Al-Ahli en la ciudad de Gaza, 18 de octubre de 2023. (credit: REUTERS/MOHAMMED AL-MASRI)

El directorio también incluye entradas sobre ataques de Hamás contra civiles el 7 de octubre, como la masacre en el festival de música Nova en Re'im, o las invasiones de los kibutzim Kfar Aza y Nir Oz. Sin embargo, estos se refieren utilizando la palabra "ataque" (en árabe, hujum), mientras que las operaciones de las FDI en Gaza se mencionan con la palabra "masacre" (majzara).

La frase "ataques contra hospitales y escuelas" también está enlazada, llevando al lector a una entrada para la "Masacre del Hospital Bautista", la explosión en el Hospital Al-Ahli en la Ciudad de Gaza aproximadamente una semana y media después del inicio de la guerra en Gaza, la cual fue inicialmente reportada como resultado de un ataque aéreo israelí, pero ha sido determinada por la inteligencia americana, británica, canadiense, francesa e israelí como más probablemente resultado de un cohete errante lanzado por la Yihad Islámica Palestina. La página en árabe respalda la afirmación de que Israel es responsable, citando la controversia en una sección llamada "propaganda israelí".

Finalmente, las palabras "engaño y dobles estándares" enlazan a una entrada para "Operación Inundación al-Aqsa", utilizando el nombre que Hamás da a su ataque del 7 de octubre, durante el cual miles de operativos invadieron Israel, matando aproximadamente a 1,200, en su mayoría civiles, y tomando a más de 250 personas como rehenes, mientras cometían actos de violación y violencia sexual. Específicamente, el hipervínculo conecta a la sección de la entrada que trata sobre la cobertura mediática del ataque.

Administrador de Wikipedia en hebreo renuncia citando violación de neutralidad

Wikipedia tiene una política de neutralidad, aunque el sitio, o versiones particulares del mismo, han participado en "apagones" y otros actos de protesta en el pasado. El banner en árabe sobre el "genocidio" provocó una acalorada discusión en un foro interno entre los defensores de la acción y un administrador de Wikipedia en hebreo, con el nombre de usuario Bharel, quien discrepó y finalmente se alejó de su rol en el sitio.

"He dejado de contribuir y donar a [Fundación Wikimedia, el grupo que gestiona Wikipedia]", ahora se lee en su página de usuario personal. "Ellos apoyan activamente que [Wikipedia en árabe] muestre un banner en su página de inicio contra la supuesta 'propaganda israelí' y 'genocidio', rompiendo así el acuerdo con nosotros los contribuyentes de construir una enciclopedia neutral. Tus donaciones y contribuciones se [usan] para promover la política e influir en la opinión pública. ¿Cuándo serás tú el siguiente objetivo?"