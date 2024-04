El dilema de Israel sobre Irán es una disputa entre el 6 y el 7 de octubre - Análisis

Es una pregunta simple: ¿Está Israel volviendo a su mentalidad del 6 de octubre, o ha adoptado una mentalidad posterior al 7 de octubre?

Esta pregunta apremiante se cierne sobre el gobierno mientras lidia con las secuelas del audaz ataque iraní temprano en la mañana del domingo, cuando el cielo se iluminó con cientos de drones suicidas, misiles de crucero y misiles balísticos lanzados hacia Israel.

El Israel del 6 de octubre habría contenido dicho ataque. ¿Por qué tomar represalias después de que casi todos los misiles y drones fueron interceptados, y excepto una niña que resultó herida trágicamente por metralla, no hubo heridos, muertes ni daños en la infraestructura?

Esta política de contención habría estado en línea con la política general de Israel en aquel momento. Sí, las FDI lanzaron ocasionalmente operaciones a lo largo de los años para debilitar a Hamas en Gaza, pero nunca fueron realmente tras la raíz del problema.

Eso era todo verdad hasta las 6:29 am del 7 de octubre, cuando Hamas lanzó su ataque, obligando a Israel a entrar en una guerra que destrozó la ilusión de que la contención puede proteger a una nación del terror. Palestinos irrumpen en el lado israelí de la valla fronteriza entre Israel y Gaza después de que terroristas de Hamás se infiltraran en zonas del sur de Israel, 7 de octubre de 2023. (credit: REUTERS/Mohammed Fayq Abu Mostafa)

La gente puede pretender que las vallas y los sistemas de defensa con misiles proporcionan protección, pero en realidad la amenaza solo crece hasta que, un día, los terroristas se infiltren en hogares para asesinar, violar y secuestrar personas.

Si bien los líderes de Israel saben esto, hay algunos que están tratando de evitar la necesidad de enfrentarse a Irán, preocupados de que un ataque de represalia pueda llevar a una guerra regional más amplia. Encabezados por la administración de Biden, así como algunos miembros del gobierno israelí y las FDI, están tratando de retratar la exitosa interceptación de drones y misiles como una gran victoria. Israel, dicen, ganó esta ronda al negar a Irán una imagen de victoria de un dron impactando una base militar o un misil alcanzando Dimona.

Hasta cierto punto, esto es cierto. La arquitectura de defensa con misiles de Israel - Cúpula de Hierro (corto alcance), Honda de David (medio alcance) y Flecha 2 y 3 (largo alcance) - funcionó de manera notable el domingo, en lo que solo puede describirse como un testimonio de la ingeniosidad israelí, así como de la alianza con los Estados Unidos, que desarrolla conjuntamente estos sistemas y proporciona fondos críticos para ellos.

El problema es que no importa cuán buena sea una defensa, no es suficiente para lograr la victoria. La razón es porque lo que estos sistemas nos enseñaron el 7 de octubre es que, si bien pueden proteger a las personas de los cohetes de Gaza, en realidad no proporcionan seguridad.

Israel no puede permitir que Irán aprenda la lección de que un ataque de cientos de drones y misiles sea tolerado solo porque fueron derribados. Cada misil y dron lanzado contra Israel debe ser considerado como si hubiera aterrizado, golpeado objetivos, matado personas y dañado infraestructuras. De lo contrario, si no se hace nada, será solo cuestión de tiempo hasta que el próximo ataque provenga de Irán, y luego el siguiente y el siguiente.

¿Cuál es la mejor manera de prevenir más ataques en suelo israelí?

Los líderes israelíes necesitan preguntarse cuál es la mejor manera de prevenir el próximo ataque y no permitir que lo sucedido la mañana del domingo se convierta en un precedente. Se trata de evitar que Irán se convierta en Gaza o Líbano en lo que respecta a la forma en que, durante años, Israel aceptó una realidad intolerable.

Desde el 7 de octubre, Irán ha aprendido una lección peligrosa. Vio cómo recibió inmunidad y no se vio obligado a pagar un precio por armar a terroristas y alentarlos a atacar a Israel. En lugar de la fuerza, las acciones de Irán fueron recibidas con regalos, como la decisión de la administración de Biden de emitir una exención de sanciones y otorgar a Teherán acceso a 10 mil millones de dólares.

Es natural que Israel esté indeciso. El presidente Biden insta al primer ministro Benjamin Netanyahu a contenerse y, en lugar de la acción militar, abrazar la iniciativa diplomática del G7 y la sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU.

También es difícil ignorar la asociación regional que jugó un papel en detener el ataque de Irán. Israelíes, estadounidenses, británicos, jordanos y otros jugaron un papel en la interceptación de drones y misiles. Este es el comienzo de una asociación que se puede construir para un Medio Oriente más fuerte y seguro. Además, Israel depende en gran medida de Estados Unidos y siempre necesita considerar con gran seriedad lo que el presidente le pide.

Sin embargo, el gobierno de Israel necesita hacer lo que sea en interés de Israel. Es el responsable de la supervivencia del pueblo judío y es por esta misma razón que Israel ha continuado con su ofensiva en Gaza a pesar de la oposición global, y por qué bombardeó los reactores nucleares de Iraq y Siria en 1981 y 2007 a pesar de la oposición estadounidense.

Este es el dilema. No es sencillo y conlleva graves consecuencias.

El escritor es un investigador principal en el Instituto de Política del Pueblo Judío (JPPI), ex editor en jefe de The Jerusalem Post y autor de "Israel vs. Irán: La Guerra de las Sombras" y "Golpe de Sombras".