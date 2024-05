Alcalde de Sderot: 'El liderazgo del país nos abandonó durante años'

Alon Davidi, alcalde de Sderot, criticó duramente al ministro de Defensa Yoav Gallant el viernes por la mañana tras sus duras palabras contra el primer ministro y su desempeño político. Davidi habló sobre la situación de los residentes del sur, algunos de los cuales han regresado a sus hogares pero continúan viviendo con el constante fuego de cohetes desde Gaza.

"Vi con preocupación el discurso político del ministro de Defensa. Después de que se dispararan docenas de cohetes contra la ciudad de Sderot, en lugar de informarnos que iba a instruir a las FDI para que se quedaran en Beit Hanoun, Beit Lahia, y evitar el fortalecimiento y retorno de Hamas a actuar, escuché un discurso político. Fue un poco extraño", dijo al principio de la conversación.

"Soy un judío sionista que ama la ciudad de Sderot, nuestro país, las FDI y a todos", continuó Davidi. "Lo mismo que todos los residentes de Sderot. No llamé a nadie a regresar, y no le dije a nadie que no regresara. El liderazgo del país nos ha abandonado durante años. Desde 2001, esta es nuestra realidad. El liderazgo del país y el ejército nos abandonaron el 7 de octubre, y lo que les pido es que no nos vuelvan a abandonar".

Tras un comentario crítico sobre Gantz, Davidi dijo: "Simplemente intento entender qué tipo de lunático imagina que si gasta un millón de shekels debido a la amenaza de Hamás sobre el norte de la Franja de Gaza, ¿hará algo bueno? ¿Traer a la Autoridad Palestina y todo tipo de factores y pensar que será bueno? Al menos asume la responsabilidad. Si ya estás explotando a los residentes, entonces da respuestas a los residentes del Norte. Ayer, el cincuenta por ciento de los estudiantes de las escuelas de Sderot no vinieron. ¿Dónde está la declaración del ministro de Defensa? Ni él ni el primer ministro se dirigen nunca a los residentes del norte o del sur. Cuando lo hacen, es solo a nivel estadístico." Alon Davidi (credit: YOSSI ALONI/FLASH90)

Análisis de Davidi de las acciones del gobierno actual

"El problema principal es cuál es la alternativa", continuó. "Cuando escucho a Gantz y Ashkenazi, y veo que ya querían terminar la guerra, ¿a quién debo apoyar? Mientras esta guerra continúe, es nuestra única oportunidad de derrotar a Hamás y asegurarnos de que la Yihad sea derrotada. Digo que debemos continuar esta guerra, pero mucho más fuerte. Esta guerra se está prolongando. Las acciones militares que deberían durar días se están convirtiendo en meses. Durante años, el gobierno de Israel, junto con la visión militar del jefe de Estado Mayor, ignoraron aspectos fundamentales de seguridad."

Davidi continuó, "El único terrorista asesinado por el gobierno de Netanyahu apuntaba hacia Ashdod, donde necesitaban derrocar a Netanyahu. Mira lo que está sucediendo en Yavne, de repente están tomando medidas. A pesar de nuestro deseo de mantener un buen contacto con los estadounidenses, europeos y árabes, nuestros vecinos no operan de acuerdo con nuestros códigos o nuestra racionalidad. Están dispuestos a sacrificar sus vidas. Me sorprende Gantz. No doy calificaciones políticas, lo que me interesa es el nivel de logros que los políticos demuestran. Entendamos que si no somos golpeados y derrotados fuertemente, tendremos un problema muy grande."