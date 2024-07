El Gobierno anuncia la prórroga de las evacuaciones del Norte y el Sur

El Gobierno prorrogará hasta el 31 de agosto las prestaciones para los evacuados de las localidades cercanas a las fronteras norte y sur, según informó el domingo.

La decisión se aplica a los residentes de las comunidades del sur situadas en un radio de 7 km. de la frontera con la Franja de Gaza, y a los residentes de las comunidades del norte situadas a menos de 5 km. de la frontera libanesa.

En un comunicado, el Gobierno aclaró que el Ministerio de Turismo seguirá siendo responsable de los contactos con los centros de absorción. El Gobierno también amplió los subsidios de vivienda independiente para los evacuados, y dijo que está evaluando una medida para ampliar el subsidio de desempleo y los permisos no retribuidos a una distancia de hasta 9 km de la frontera, en lugar de los 3,5 km actuales.

Para financiar las prestaciones, el Gobierno anunció un amplio recorte presupuestario del 1,03% en todos los ministerios. Para financiar las prestaciones, el Gobierno anunció un recorte presupuestario del 1,03% en todos los ministerios, así como un recorte de 525 millones de NIS en los fondos asignados a un nuevo acuerdo laboral para los profesores de secundaria que aún no se ha firmado.

Los recortes más destacados incluyen: 70 millones de NIS en fondos destinados al desarrollo del transporte; 60 millones de NIS en fondos para el Ministerio de Educación, de los cuales 20 millones de NIS se destinan al desarrollo; 60 millones de NIS en fondos para el Ministerio de Educación, de los cuales 20 millones de NIS se destinan al desarrollo. y 25 millones de NIS del Ministerio de Bienestar.

El ministro de Bienestar, Yaakov Margi (Shas), dijo que el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich (Partido Sionista Religioso), se había comprometido a encontrar una fuente presupuestaria alternativa para los evacuados antes del final de la sesión de verano de la Knesset, el 28 de julio. Incendios en el norte (crédito: Eyal margolin / Flash 90)

Oposición a los recortes

Los recortes también se aplicarán a algunos cuerpos de seguridad. Estos incluyen un recorte de 40 millones de NIS en el presupuesto del Ministerio de Seguridad Nacional, 25 millones de NIS en gastos varios de seguridad y 4 millones de NIS en el presupuesto de la policía y el servicio penitenciario.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir (Otzma Yehudit), dijo que se opondría a los recortes, diciendo que era “impensable” recortar la financiación de los cuerpos de seguridad interna en tiempos de guerra, y señaló que el Ministerio de Defensa no estaba incluido en el recorte.

Según Ben-Gvir, el jefe del departamento de presupuesto de su ministerio advirtió con antelación de las implicaciones del recorte, que incluía el retraso de la finalización de la construcción de nuevas instalaciones penitenciarias, la ralentización de la creación de equipos de seguridad civil de primera respuesta y el perjuicio de las capacidades de la Autoridad de Incendios y Rescate.

Un foro que representa a los evacuados de las ciudades fronterizas del norte criticó la decisión de prorrogar la evacuación.

“Una vez más, continúa la política de incertidumbre y [decisiones] a corto plazo. Ninguna prórroga de la estancia en hoteles ocultará el hecho de que el Estado de Israel ha renunciado por completo a la Galilea y no está dispuesto a luchar por ella. Es hora de trasladar la zona de seguridad al Líbano y no contentarse con soluciones instantáneas a base de parches que no justifican los nueve meses que llevamos evacuados de nuestros hogares. Es hora de ganar la guerra,” dijo el foro.

Varios MK de la oposición criticaron los recortes presupuestarios. Los diputados, entre ellos Vladimir Beliak, de Yesh Atid, y Naama Lazimi, del Partido Laborista, dijeron que en lugar de los recortes actuales, el gobierno debería haber recortado parte del presupuesto sobrante de 2023, que el Comité de Finanzas de la Knesset reasignó la semana pasada. Algunas de estas reasignaciones incluyeron millones de shekels a los ministerios que los MK de la oposición argumentaron que eran innecesarios, incluyendo el Ministerio de Misiones Nacionales y el Ministerio de Patrimonio.

Los recortes realizados afectarán el desarrollo del transporte público, el bienestar y la educación, especialmente probable que afecte a todos los sectores.

Beliak sumó los fondos que fueron prorrogados del exceso de 2023 a 2024, diciendo que ascendían a más de la mitad de la cantidad necesaria para cubrir la extensión de los beneficios y añadiendo que la otra mitad podría provenir de los fondos de la coalición.

“Están perjudicando a la periferia, perjudicando a los débiles, perjudicando a los estudiantes – con tal de mantener la crema de la coalición para sus amigos. Un gobierno despilfarrador.”

No es la primera vez que las asignaciones presupuestarias realizadas por este gobierno son criticadas por ser sectoriales y priorizar el dinero de la coalición sobre todo lo demás.

En el presupuesto de 2024 se encontró una división de fondos más sectorial que en presupuestos anteriores. “Encontramos en este presupuesto, que en un grado mucho mayor que en los acuerdos de coalición anteriores, los recursos de la coalición eran muy sectoriales,” explicó en mayo la ex gobernadora del Banco de Israel, Karnit Flug, haciendo referencia a su investigación.

También se consideró que los ajustes presupuestarios realizados para hacer frente a los costes de la guerra daban prioridad a los fondos de la coalición sobre todo lo demás.

“El hecho de que no recortaran los gastos de la coalición [tras el estallido de la guerra], que son muy sectoriales y no se basan en el trabajo profesional, socava sustancialmente la confianza en el Gobierno. Esto hará mucho más difícil acudir al público y decir, ‘miren, hay una carga adicional en la que tendrán que incurrir,’” dijo Flug.

La Asociación Médica de Israel también criticó los recortes afirmando que “recortar fondos en el Ministerio de Sanidad es recortar la seguridad del país” y añadiendo que los equipos médicos han estado atendiendo a los soldados y a los heridos en el atentado del 7 de octubre, además de ocuparse de las necesidades sanitarias normales del país, y todo ello mientras faltaba mano de obra y se necesitaban más presupuestos incluso antes de los recortes presupuestarios.”