Caso del ex soldado de las FDI acusado injustamente de asesinar al atacante de "Nukhba- Análisis

Existen varias lecciones clave del complejo caso en el que un ex soldado de las Fuerzas Armadas llamado Saar Ophir fue acusado erróneamente de asesinar a un atacante "Nukhba" de Gaza en el campo de batalla el 7 de octubre.

Sin embargo, las lecciones no son necesariamente las que la mayoría podría pensar.

Por ejemplo, sigue pareciendo probable que algún israelí golpeara a un Palestino hasta la muerte.

Aún no hemos visto las imágenes de vídeo, pero las decisiones judiciales publicadas recientemente hacen referencia al vídeo que muestra estas palizas, y la existencia de los vídeos ya se había filtrado en muchos informes de los medios de comunicación la semana pasada.

¿Quién estaba detrás del vídeo publicado?

Todavía hay algunos misterios detrás de este vídeo: ¿quién lo grabó? ¿Por qué no apareció ante las autoridades hasta nueve meses después? Tropas de las FDI operan en la Franja de Gaza. 7 de julio de 2024. (crédito: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Pero al menos algunas teorías, que la fiscalía no negó explícitamente al Jerusalem Post, decían que el vídeo fue reenviado a Israel por extranjeros o un Estado extranjero.

Esto es importante porque si Israel se hubiera limitado a ignorar sumariamente las pruebas sin tratar de investigar, habría ayudado al fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan a presentar sus argumentos para tratar de arrestar al primer ministro Benjamin Netanyahu y al ministro de Defensa Yoav Gallant.

En otras palabras, Israel se encuentra en un punto muy delicado en el que necesita demostrar a la CPI y al mundo que no tiene miedo de investigar a sus propios ciudadanos por posibles acusaciones de crímenes de guerra. Eso no significa que tenga que condenar a los inocentes; obviamente no. Pero al menos investigar es una norma mínima.

En cualquier caso, la cuestión es que parece que un gazatí fue golpeado indebidamente, sólo parece que no fue Saar Ophir, y probablemente tampoco los otros dos israelíes que han sido investigados por el crimen hasta la fecha.

Así que probablemente alguien aún debería ser detenido y juzgado por algo – si asesinato u homicidio por negligencia a menudo depende de las circunstancias exactas.

Si alguien golpeó hasta la muerte a un gazatí que fue neutralizado y se rindió y que estaba desarmado y no presentaba ninguna amenaza – no serían inocentes más de lo que Elor Azaria, el tirador de Hebrón de 2015 era inocente. Azaria mató a tiros a un terrorista confirmado que había apuñalado a su amigo, pero le disparó una segunda vez cuando el terrorista ya yacía abatido y completamente incapacitado en el suelo, sin presentar ninguna amenaza, y fue enviado a la cárcel.

Después de todo eso, ¿la policía y la fiscalía metieron la pata?

Una cosa a tener en cuenta es que Saar Ophir fue quien se delató a sí mismo.

La policía y la fiscalía habían mantenido su identidad bajo secreto de sumario por varias razones, pero una de ellas era proteger su privacidad hasta que se presentara una acusación.

Pero si de hecho Ophir ni siquiera estaba en el lugar donde ocurrió el vídeo y la paliza, entonces ¿por qué lo detuvieron en primer lugar?

Aún no está claro cómo lo relacionaron con la supuesta paliza y asesinato.

Parece que posiblemente fue incriminado por uno de los otros acusados, Roi Yifrach.

Yifrach es sospechoso en este caso, y también está acusado por separado de hacerse pasar por un miembro de la defensa israelí.

Ha habido implicaciones de que tal vez Yifrach implicó a Ophir para tratar de llegar a un acuerdo de clemencia para sí mismo o para vengarse de Ophir, que puede ser una de las fuentes que informó de Yifrach como suplantador.

También, parece que las manos de Ophir no están del todo limpias.

Él, Yifrach, y un tercer sospechoso, que aún no ha sido nombrado, todavía pueden ser acusados de posesión de un arma ilegal.

Según ha descrito Ophir en entrevistas a los medios de comunicación, fue al Sur para ayudar a los israelíes que estaban siendo asesinados por Hamás.

Cuando llegó encontró una pistola M-4 en un comando de las FDI muerto y la utilizó para atacar a los terroristas de Hamás.

No está claro por qué no devolvió el arma después de las batallas.

Ha dicho que pensaba que Yifrach le había autorizado a quedarse con el arma, pero si más tarde denunció a Yifrach por fraude, entonces habría sido otra oportunidad para entregar el arma.

Además, parece que el hecho de que conservara el arma podría haber sido una prueba adicional que convenciera a la policía de que la guardaba para encubrir otras fechorías, como matar a un gazatí a sangre fría.

Otro giro interesante es que la policía dice ahora que el gazatí que fue asesinado no era un terrorista de Nukhba, sino un “civil” gazatí que iba desarmado y que sólo entró en Israel para robar propiedades en una ronda posterior de invasores el 7 de octubre.

Este argumento no hace realmente al gazatí menos culpable en un campo de batalla en el que israelíes estaban siendo asesinados en masa.

La única cuestión legal que realmente importa es si existía un posible argumento “para quienquiera que le golpeara hasta la muerte” de que aún representaba una amenaza inminente. En caso afirmativo, entonces su asesinato estaba justificado o potencialmente justificado.

En caso negativo, entonces no lo estaba, y la cuestión es simplemente por qué acusar al asesino. Desgraciadamente, al cierre de esta edición la fiscalía aún no había emitido la explicación detallada que estuvo prometiendo durante todo el domingo.

Es de esperar que cuando se emita esa declaración se aclaren algunos de los misterios y aspectos extraños de este caso.

