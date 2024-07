Los hutíes afirman una 'operación conjunta' con milicias iraquíes contra Israel

Los hutíes respaldados por Irán afirmaron haber llevado a cabo una "operación conjunta con drones" contra Israel, trabajando con grupos respaldados por Irán en Irak.

Afirmaron haber realizado la operación contra una "posición importante de Israel en los territorios palestinos ocupados". Las FDI interceptaron amenazas provenientes del Mar Rojo en la mañana del 8 de julio y también otra amenaza proveniente del Este en la mañana del 9 de julio.

El informe de las afirmaciones hutíes se dio a conocer a través de los medios estatales iraníes y también los medios hutíes en Yemen. La red de noticias Al-Masirah informó que Yehya Saree, el portavoz de los hutíes, "anunció el lunes por la noche que las fuerzas del país junto con la Resistencia Islámica en Irak lanzaron un ataque con drones en la ciudad portuaria ocupada de Umm al-Rashrash, también conocida como Eilat, en respuesta a los crímenes del régimen sionista contra el pueblo de Gaza", informó la agencia de noticias estatal iraní IRNA.

El informe continuó señalando que el portavoz de los huthis dijo que los "drones alcanzaron con éxito sus objetivos". Además, "el portavoz enfatizó que la operación militar conjunta continuará hasta que el régimen sionista detenga su derramamiento de sangre y ponga fin a su bloqueo en Gaza". El "Resistencia Islámica" con sede en Iraq, que es un grupo de frente para milicias proiraníes, también emitió una declaración diciendo que continuarán atacando a Israel.

Los huthis han estado atacando a Eilat desde octubre y han apuntado a decenas de barcos que intentaban transitar el Mar Rojo. Han hundido varios barcos y han ampliado el alcance de sus drones, misiles y barcos drones kamikaze en los últimos meses.

En contraste con los huthis, las milicias iraquíes comenzaron sus ataques en octubre al atacar a las fuerzas estadounidenses en Iraq y Siria. Llevaron a cabo más de 100 ataques y luego intensificaron la agresión matando a tres soldados estadounidenses en Jordania en enero. Los grupos también atacaron a Israel con drones, sin embargo, sus ataques han sido en su mayoría infructuosos. Varios drones volados por las milicias iraquíes han apuntado a Eilat y uno de ellos impactó en un hangar en Eilat en abril.

Tensiones elevadas en la región

Los informes de la IRNA afirmaron que "los grupos de resistencia yemeníes e iraquíes han llevado a cabo varias operaciones de este tipo en las últimas semanas apuntando a posiciones vitales israelíes en los territorios ocupados utilizando drones y cohetes. El ejército [Houthi] comenzó primero su operación naval contra barcos sionistas y prohibió que otros barcos se dirigieran a puertos en territorios ocupados. Decenas de barcos, incluidos los de EE. UU. y Occidente, han sido blanco en los mares Rojo y Arábigo por violar la prohibición".

Las FDI dijeron a las cuatro de la mañana del 9 de julio que "hace poco, un objetivo aéreo sospechoso que se acercaba al sur de Israel desde el Este fue interceptado con éxito por un avión de combate de las FDI. El objetivo no cruzó el territorio israelí y no se activaron alarmas según el protocolo".

A las tres de la mañana del 8 de julio, las FDI también dijeron que "hace poco, un objetivo aéreo sospechoso que se acercaba al territorio israelí desde la zona del Mar Rojo fue interceptado con éxito por un avión de combate de las FDI. El objetivo no cruzó el territorio israelí y no se activaron alarmas según el protocolo". No está claro si estas declaraciones se relacionan con las afirmaciones de las milicias Houthi e iraquíes, aunque parece que sí.