Lo que nos dicen dos meses de uso por Hamás de las sedes de la ONU - análisis

El lunes 8 de julio, las FDI dijeron que habían comenzado una operación en la ciudad de Gaza dirigida contra terroristas e infraestructura terrorista. La sede de UNRWA fue uno de los lugares atacados. Hamás y otros grupos terroristas han utilizado sistemáticamente las instalaciones de la ONU durante toda la guerra en Gaza. Se han escondido en ellas y han utilizado túneles bajo las mismas, y sus terroristas armados han estado presentes en escuelas, refugios, almacenes y otros emplazamientos de la ONU.

Pasará tiempo hasta que salgan a la luz todos los detalles de cómo Hamás se incrustó dentro de las instituciones de la ONU. Sin embargo, los informes de prensa y las declaraciones de las Fuerzas de Defensa de Israel proporcionan muchos detalles sobre incidentes recientes. Es importante entender esto en su contexto.

Hamás siempre ha explotado a las organizaciones internacionales y a la ONU en Gaza. Lo hace de muchas maneras. Sabe que los recintos de la ONU y las escuelas son lugares que normalmente estarían protegidos durante una guerra. Por lo tanto, parece que Hamás considera estas zonas como prioritarias y ha intentado utilizar zonas cercanas a ellas, o debajo de estos lugares, como nodos de mando y control.

Después del 7 de octubre, Israel llevó a cabo una intensa campaña aérea en Gaza, golpeando a Hamás y a otros grupos terroristas. Las operaciones terrestres de Israel comenzaron el 27 de octubre. Después, en febrero, las operaciones terrestres se redujeron mucho en intensidad y las FDI se retiraron de la mayor parte de Gaza en abril.

Esto permitió a Hamás volver a muchas zonas. Volvió con fuerza al hospital de Shifa, por ejemplo, invadiéndolo con cientos de terroristas. También empezó a operar desde el interior de escuelas y lugares de la ONU que se habían convertido en refugios o incluso en almacenes de distribución de ayuda. United Nations Secretary-General Antonio Guterres exits the press room after speaking at the United Nations prior to a meeting about the ongoing conflict in Gaza, at the United Nations Headquarters in New York City, U.S., November 6, 2023 (credit: CAITLIN OCHS/REUTERS)

En la sede del OOPS, parece que Hamás incluso se aprovechó de la reconstrucción del lugar. Ynet informó de que "los servicios de inteligencia revelan que los centros de mando y control de Hamás, incluida la sede del OOPS, han sido reconstruidos desde diciembre, cuando las fuerzas operaron por última vez en algunas partes de la ciudad". En febrero, las FDI encontraron un centro de datos de Hamás debajo de la sede de la UNRWA en Rimal.

Hamás sabe que cuando se esconde en las escuelas, cualquier ataque aéreo contra el lugar puede ser utilizado para propaganda.

El 6 de julio, por ejemplo, la BBC informó de que "al menos 16 personas han muerto en un ataque aéreo israelí contra una escuela gestionada por la ONU en la Franja de Gaza, según han declarado funcionarios palestinos. Docenas más han resultado heridas".

Las FDI respondieron que habían atacado una escuela gestionada por la ONU en Nuseirat. "A primera hora de hoy, basándose en los datos de inteligencia de las FDI y de la Autoridad de Valores de Israel (ISA), la Fuerza Aérea Israelí (IAF) golpeó a varios terroristas que operaban en estructuras situadas en la zona de la escuela Al-Jaouni de la UNRWA en el centro de la Franja de Gaza", dijeron las FDI.

Hamás sabe que en este caso es probable que gane la guerra propagandística porque la mayoría de los informes dirán que las FDI golpearon una "escuela" en lugar de un emplazamiento de Hamás.

Ejemplos de cómo Hamás ha utilizado los emplazamientos de la ONU

Veamos dos meses de ejemplos de cómo Hamás ha utilizado las instalaciones de la ONU en Gaza y ha explotado a la ONU para encubrirse.

El 8 de julio, las FDI dijeron que habían encontrado uniformes de la UNRWA durante los registros que llevaron a cabo en Shejaia, al norte de Gaza. El 6 de julio, las FDI atacaron a terroristas en la escuela Al-Jaouni en el centro de Gaza y el 4 de julio, las FDI también dijeron que "atacaron a terroristas que operaban desde escuelas de la UNRWA en la zona de la ciudad de Gaza - la escuela Alqahirah en Al-Furqan y la escuela Musa en Daraj Tuffah". En junio, las FDI también descubrieron que Hamás estaba utilizando numerosas instalaciones de la ONU. El 30 de junio, las FDI dijeron que se había encontrado un túnel cerca de una escuela de la UNRWA. "Como parte de las búsquedas operativas de estructuras civiles convertidas en infraestructura terrorista, los soldados asaltaron una escuela de la ONU que los terroristas del Batallón Shejaia estaban utilizando como escondite y almacén", declaró. Dos días antes, las FDI dijeron que habían atacado a "docenas de terroristas que se escondían en escuelas e instalaciones de la UNRWA".A principios de junio, se encontraron más terroristas en sitios de la ONU. El 7 de junio, las FDI dijeron que los terroristas fueron identificados en una escuela de la UNRWA en Nuseirat el día anterior. Hamás estaba operando un compuesto que las FDI dijeron que estaba "incrustado" dentro de la escuela de la UNRWA en Nuseirat.Además, la IAF también "atacó a terroristas de Hamás que operaban desde un contenedor dentro de los terrenos de la escuela de la UNRWA Asmaa en Shati." Luego, el 4 de junio, las FDI también dijeron que "atacaron un complejo de Hamás incrustado dentro de la escuela Abu al-Hilu de la UNRWA en El-Bureij, situada en el centro de la Franja de Gaza, desde donde terroristas de Hamás operaban y planeaban numerosos ataques contra civiles israelíes y tropas de las FDI que operaban en Gaza". Además, en mayo, las FDI encontraron terroristas en instalaciones de la ONU. En un caso, el 30 de mayo, las FDI afirmaron que un terrorista disparó un misil antitanque desde una escuela de la UNRWA en Rafah. "En respuesta a un misil antitanque disparado desde una escuela de la UNRWA hacia las tropas de las FDI, el equipo de combate de la 12ª Brigada operó en el complejo escolar", proclamó el ejército. El 22 de mayo, la IAF atacó "un complejo situado dentro de una escuela de la UNRWA donde operaban terroristas de Hamás, entre ellos un operativo de misiles antitanque y un terrorista de Nukhba", dijeron las FDI. En otro incidente, el 14 de mayo, las FDI declararon que llevaron a cabo un ataque de precisión "contra un comandante central de la sala de guerra de Hamás incrustado dentro de una escuela de la UNRWA en la zona de Nuseirat. La sala de guerra era utilizada por operativos terroristas del ala militar de Hamás. El ataque se llevó a cabo utilizando municiones precisas con el fin de minimizar el daño a los civiles no implicados". Esto refleja dos meses de incidentes de Hamás escondiéndose en instalaciones de la ONU, en los que las FDI han hecho declaraciones. Estos representan claramente sólo la punta del iceberg. Por otra parte, las FDI revelaron imágenes el 5 de julio que mostraban a Hamás atacando a civiles que intentaban "entrar en un almacén donde se guardaba ayuda humanitaria." En otro incidente, las FDI eliminaron a Fadi Muhammad Al-Wadiya, terrorista de la organización terrorista palestina Yihad Islámica. Curiosamente, Médicos Sin Fronteras (MSF), más conocida como Médicos Sin Fronteras, dijo que era un colega. "Al-Wadiya fue ejecutado por un ataque israelí. No se ha compartido con MSF ninguna prueba de que cometiera algún delito", afirmó el grupo. En muchos casos, la ONU no hace declaraciones sobre cómo y por qué Hamás parece utilizar tantos de sus emplazamientos en Gaza, incluidas numerosas escuelas. En su lugar, lo que la UNRWA dijo el 8 de julio en un post en las redes sociales fue que "el nivel de destrucción en toda la Franja de Gaza es insondable. Casas, escuelas, hospitales e infraestructuras se han convertido en escombros. Alrededor de 190 instalaciones de la UNRWA se han visto afectadas. Al menos 520 personas desplazadas que se refugiaban en nuestros edificios han resultado muertas". Mientras la guerra continúa en una fase menos intensa, merece la pena volver la vista atrás para conocer el alcance del uso ilegal por parte de Hamás de las instalaciones de la ONU, incluidas las escuelas, ya que sus acciones en este sentido parecen ser sistemáticas y a gran escala.