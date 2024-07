Salen a la luz los sondeos del 7 de octubre, pero ¿cuándo será sondeado el PM? - análisis

Al menos tres grandes fallos estratégicos y tácticos permitieron a Hamás invadir el sur de Israel en más de 60 lugares y en 22 pueblos el 7 de octubre, siendo el kibutz Be'eri una de las víctimas más graves.

Y es importante enumerar todos estos fallos para no perder la visión de conjunto en los volúmenes de hechos y plazos que las FDI compartieron el jueves.

Pero también es importante exponer lo que no se dio a conocer el jueves: la mayoría de las restantes investigaciones de las FDI, que se publicarán de forma continua durante las próximas siete semanas, y, lo que es igual de importante, los resultados de una investigación estatal del Primer Ministro Benjamin Netanyahu, su gobierno y los gobiernos anteriores que compartieron el fallido marco conceptual de seguridad ("conceptzia") que permitió que se produjera el 7 de octubre.

Las principales conclusiones de la primera investigación

Sin embargo, volvamos primero a lo que sí hemos aprendido hoy. Israeli soldiers walk on grassy terrain near Israel's border with Gaza in southern Israel, October 12, 2023. (credit: REUTERS/AMIR COHEN)

1) El primer informe de las FDI sobre el 7 de octubre/Be'eri confirma que la defensa fronteriza del ejército tenía muy pocos efectivos, apostando demasiado por la tecnología y los sensores para proporcionar alertas avanzadas. Cuando Hamás utilizó tácticas retro para destruir estos sensores e invadir, las FDI no tuvieron respuesta. Se trataba de la arrogancia de las FDI, el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) y el gobierno. Todos ellos creyeron erróneamente que Hamás estaba disuadido y que era demasiado incompetente para presentar una amenaza de invasión.

2) El informe confirma el fallo más general de no tener una segunda línea de defensa seria. No importa cuántas tropas y sensores se pongan en un lugar más amplio, un enemigo hábil y paciente siempre puede encontrar al menos un eslabón débil.Basándose en este temor, las FDI han trabajado durante aproximadamente una década en cómo manejar con éxito una invasión de Hezbolá de unos pocos pueblos de la frontera norte (unos pocos, no 22 como hizo Hamás.)

Precisamente porque ninguna frontera es impenetrable, debe estar preparada en todo momento una segunda línea de defensa seria para impedir que los invasores que tengan éxito consigan traspasar la frontera. Sin una segunda línea real, una vez que Hamás traspasó la frontera, algunos de sus combatientes llegaron hasta Ofakim, no más cerca de Ashkelon.

Según el informe de Be'eri, las FDI no consiguieron una ventaja numérica sobre Hamás hasta las 14:30 del 7 de octubre, más de 7 horas y media después de que comenzara la invasión a las 6:55. Este impresionante fracaso agravó exponencialmente el anterior. Blood in houses when Hamas terrorists infiltrated Kibbutz Be'eri, and 30 other nearby communities in Southern Israel on October 7, killing more than 1400 people, and taking more than 200 hostages into Gaza, near the Israeli-Gaza border. (credit: EDI ISRAEL/FLASH90)

3) Fallos en las advertencias de inteligencia y operaciones: la oficial de inteligencia de las FDI "V" advirtió a su supervisor, el teniente coronel "A", de los planes de invasión de Hamás, pero le dijeron que estaba entreteniéndose con una "fantasía" y haciendo perder el tiempo a todo el mundo.

Otros altos oficiales de operaciones de las FDI ignoraron las advertencias de las vigías subalternas. Los servicios de inteligencia de las FDI incluso ignoraron los cientos de tarjetas SIM israelíes que se encendieron en Gaza en vísperas de la invasión, descartándolo como un simulacro. El hecho de que tantos miembros de Hamás se cambiaran repentinamente a tarjetas SIM israelíes podría haberse considerado una prueba de que se planeaba una invasión de Israel.

Por último, los servicios de inteligencia y operaciones de las FDI estaban tan distraídos con los 3.000 cohetes lanzados por Hamás en cuatro horas, que no dedicaron suficiente atención a la invasión terrestre simultánea de Hamás. Según el informe de Be'eri, no se puso al mando de la zona de Be'eri a ningún comandante de nivel de brigadier general de división hasta la 1:00 p.m. No es de extrañar que llegaran pocos refuerzos si no había nadie que dirigiera el espectáculo. Se tardó tanto porque los servicios de inteligencia de las FDI y el alto mando estaban totalmente sorprendidos y en estado de shock.

Las próximas investigaciones revelarán más detalles de lo que salió mal

Tendremos que esperar a conocer todos los detalles sobre algunas de las cuestiones mencionadas, como qué ocurrió exactamente entre bastidores en los servicios de inteligencia de las FDI, las operaciones y el alto mando, antes de la guerra y el 7 de octubre, en las siguientes investigaciones que se publicarán en las próximas siete semanas.

Las partes más intensas de la guerra de Gaza habían terminado a principios de enero.

Aunque hubo intensos combates en Khan Yunis brevemente a principios de febrero y en Rafah brevemente a principios de mayo, la mayor parte del tiempo desde principios de enero, los combates han sido de bajo perfil.

Estas investigaciones podrían haberse hecho públicas en marzo-abril si se hubieran iniciado en enero.

Sin embargo, es de esperar que ahora la opinión pública reciba un informe completo sobre todas estas cuestiones.

En cambio, Netanyahu ha bloqueado incluso el debate sobre una investigación estatal para examinar sus decisiones y las decisiones de gobiernos anteriores que condujeron al 7 de octubre.

Sobre este tema, apenas se discute que Netanyahu forma parte de un grupo de autores del concepto de seguridad según el cual se podía disuadir y contener a Hamás en Gaza, y que era aceptable dejarles en el poder.

En esa línea, Netanyahu fue uno de los autores clave del plan para que Qatar pagara a Hamás para evitar guerras.

Además, aunque hay opiniones divergentes sobre quién tiene la culpa del impacto negativo que el debate sobre la reforma judicial de 2023 ha tenido en las FDI, al menos una opinión culpa a Netanyahu por impulsarla con tanta rapidez y tenacidad que su propio ministro de Defensa, Yoav Gallant, que apoya la reforma judicial en general, advirtió de que podría destruir la preparación operativa de las FDI.

No cabe duda de que Netanyahu no es el único culpable. Benny Gantz, su principal rival por el liderazgo político, fue jefe del Estado Mayor de las FDI entre 2011 y 2015 y formó parte de la política de disuasión y contención.

Los ex primeros ministros Naftali Bennett y Yair Lapid (mediados de 2021-finales de 2022) también aceptaron este marco de seguridad. BENNY GANTZ, Yair Lapid and Naftali Bennett in the Knesset last month getting ready for elections. (credit: OLIVIER FITOUSSI/FLASH90)

Algunos han dicho que casi toda la clase política actual debería ser reemplazada por sangre nueva, desde la derecha hasta la izquierda.

Pero una crítica específica a Netanyahu es que, en lugar de buscar opciones diplomáticas con la Autoridad Palestina en Cisjordania para aislar a Hamás, intentó debilitar a la AP.

Bennett probablemente habría apoyado esta política, pero Gantz y Lapid desde luego no.

Las piezas del rompecabezas que faltan

¿Reforzó esto la amenaza de Hamás o cualquier iniciativa política para debilitar a Hamás mediante el fortalecimiento de la AP no habría llegado a ninguna parte?

Una investigación estatal no partidista podría proporcionar una opinión razonada y los votantes podrían emitir su veredicto sobre la cuestión.Una investigación estatal también podrá juzgar a los jefes de las FDI y del Shin Bet, que actualmente no tienen a nadie por encima de ellos que cuestione sus decisiones.

En cualquier caso, aunque las investigaciones de las FDI son un comienzo significativo para ayudar a la nación a dejar atrás el 7 de octubre, hasta que no haya una investigación estatal, es poco probable que la nación pueda pasar página.