El uso por Hamás de las instalaciones de la UNRWA es más que una táctica - Análisis

El descubrimiento de que Hamas estaba usando la sede de la UNRWA en Gaza para reclutar nuevos miembros y también para almacenar cohetes, explosivos y drones ilustra cómo el uso de las instalaciones de la ONU es una estrategia clave de Hamas.

Aunque esto probablemente ya se había insinuado anteriormente, debido al número de veces que se ha localizado a miembros del grupo terrorista en escuelas de la ONU, por ejemplo, el hecho de que hayan atacado la sede de la agencia muestra lo descarada que se ha vuelto esta estrategia.

Es razonable concluir que Hamas considera las instalaciones de la ONU como parte de su comando y control de Gaza. Básicamente, mapeó estas instalaciones y las utilizó abiertamente. Las ha utilizado sistemáticamente a lo largo de la guerra.

El hecho de que la ONU y la UNRWA, en particular, no hayan condenado a Hamas por esto o no hayan emitido declaraciones mencionando a diario cómo Hamas utiliza sus instalaciones, debe plantear preguntas sobre lo que saben las organizaciones de la ONU y cuándo se enteraron.

No hay otro grupo terrorista o "grupo armado" en el mundo que haya utilizado sistemáticamente instalaciones de la ONU de la manera en que lo ha hecho Hamas en Gaza. El uso sistemático de escuelas, por ejemplo, es un grave crimen de Hamas contra el pueblo de Gaza. La necesidad de sacarlo de estas instalaciones es clara. Sin embargo, a lo largo de nueve meses de combates, el grupo terrorista ha utilizado cada vez más las instalaciones de la ONU y no ha disminuido su uso.

La historia de la explotación de la sede de la UNRWA por parte de Hamas es simbólica. El complejo está ubicado en el norte de Gaza, en Tel al-Hawa. Las FDI encontraron dispositivos explosivos y también un dron en el lugar. Más preocupantes son los informes de que utilizó esta instalación para reclutar y reconstruirse. Esto significa que Hamas veía el sitio de la ONU no solo como un lugar para esconder armas y combatientes, sino también como una parte clave de su nexos en el norte de Gaza.

Veía la instalación de la ONU como un lugar único para ser utilizado para volver al poder. El hecho de que la ONU no haya condenado esto ni lo haya mencionado en sus declaraciones es preocupante.

Uso de hospitales por parte de Hamas como centros de comando clave

ESTO ES un recordatorio de que cuando Hamas buscó regresar al norte de Gaza, reunió a cientos de hombres en el Hospital Shifa. Las fuerzas israelíes allanaron el hospital en marzo, deteniendo a cientos de terroristas y matando a otros que dispararon contra las FDI.

Hamas veía a Shifa no solo como un lugar para enviar a unos pocos hombres a esconderse, sino para traer a cientos de terroristas. Quizás unos 1,000 terroristas de Hamas se reunieron en el gran complejo hospitalario y edificios cercanos. Esto significa que Hamas veía al hospital como clave para su comando y control de Gaza.

Cuando el hospital fue parcialmente destruido en marzo y los miembros de Hamas y la Yihad Islámica Palestina fueron retirados, no desaparecieron por completo. Luego, Hamas se trasladó a la sede de la UNRWA. Debió haberse creído en abril y mayo que el uso de las instalaciones de la ONU les permitiría regresar al poder en el norte de Gaza.

No sospechaban que las FDI regresarían para operar allí en la segunda semana de julio. Ahora, el segundo allanamiento a estas instalaciones de la ONU está completado. El ejército había operado en esta área a principios de año.

Es importante ver el uso que hace Hamás de las instalaciones de la UNRWA y Shifa como parte de un contexto más amplio. No es simplemente por casualidad que Hamás se traslade a estos lugares como si fuera un segundo Hamás. Su presencia se considera normal en estos lugares porque Hamás es visto como la norma, como la "autoridad gobernante" por la ONU y ONG que nunca lo mencionan por su nombre en declaraciones.

Por lo general lo llaman un "grupo armado". Pero el grupo armado envía hombres vestidos de civiles por las puertas de estas instalaciones, y nadie les impide el paso. Esto se debe a que son percibidos ya sea como invitados bienvenidos, socios o como una presencia tipo mafia a la que las organizaciones no pueden negarse.

Sea cual sea el caso, el hecho de que Hamás se sienta tan seguro al moverse desde el hospital más grande de Gaza a la sede de la UNRWA y a otros lugares que deberían estar protegidos para civiles ilustra el sistema de Hamás en Gaza. No se trata simplemente de un grupo de hombres de Hamás vestidos de civiles que han sido derrotados. Esto es un sistema y una parte de cómo el grupo terrorista planea gobernar Gaza en el futuro.

Mientras se debate si el líder militar de Hamas en Gaza, Muhammed Deif, fue asesinado y cuál podría ser su impacto, el uso de las instalaciones de la ONU y hospitales ilustra que el grupo terrorista tiene un plan y un método de larga data que está utilizando para mantener el control de la asediada franja costera.

Las incursiones de las FDI pueden retrasar a Hamas un mes o dos aquí y allá. Sin embargo, la lección de Shifa y la sede de la UNRWA es que el grupo regresa en un mes y comienza a establecerse de nuevo, reclutando y almacenando armas.

Hamas está preparado para la larga lucha. Aún está por verse cuál será su próximo nodo estratégico de mando y control en el norte de Gaza. Ya ha llevado la ruina al hospital principal y a la principal instalación de la UNRWA. Pero Hamas tiene un mapa de otros hospitales e instalaciones de la ONU que forman parte de cómo dirige Gaza, y es probable que también se traslade a estos lugares.