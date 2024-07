Víctima israelí del ataque hutí a Tel Aviv es identificada. Lee todos los detalles del incidente

La víctima del ataque con drones del jueves por la noche en Tel Aviv ha sido identificada como Yevgeny Perder, de 50 años, según los medios de comunicación israelíes.

N12 dijo que Perder vivía en un apartamento de un edificio donde realizaba trabajos de mantenimiento entre las calles Shalom Aleichem y Ben Yehuda, en Tel Aviv.

Su familia ha sido informada de su muerte.

Dormido en el momento del ataque Houthi

Perder estaba dormido en el momento de la explosión, según Maariv. Su habitación, situada hacia la parte superior del edificio, fue alcanzada por la metralla.

El portavoz de la MDA, Zachi Heller, declaró a N12: "Durante la exploración del lugar del incidente, se encontró a un hombre de 50 años inconsciente con heridas penetrantes y sin signos de vida en uno de los edificios. La MDA se vio obligada a determinar su muerte". An investigator inspects a damaged window of a building at the site of an explosion, amid the Israel-Hamas conflict in Tel Aviv, Israel July 19, 2024. (credit: REUTERS/Ricardo Moraes TPX IMAGES OF THE DAY)

Otras 10 personas resultaron heridas en el ataque, cuya autoría ha sido reivindicada por el grupo yemení Houthi.