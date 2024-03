Bennett lidera a los partidos de derecha futuros con nueve escaños, según encuesta

Un partido político liderado por el ex primer ministro Naftali Bennett recibiría nueve escaños, un partido de reservistas de las FDI liderado por el ex ministro de comunicaciones Yoaz Hendel y un partido liderado por el ex jefe del Mossad Yossi Cohen ganarían cinco escaños cada uno, y un partido liderado por el ministro sin cartera Gideon Sa'ar no superaría el umbral electoral, si cada uno de estos partidos se presentara de manera independiente en unas elecciones nacionales, de acuerdo con una encuesta exclusiva realizada por el Jerusalem Post.

La encuesta, que tenía como objetivo mapear la divergencia de los votantes en posibles nuevos partidos en las próximas elecciones, también encontró que, en este escenario, el partido centrista Yesh Atid ganaría solo nueve escaños, y un partido liderado por el ex sub jefe del Estado Mayor de las FDI y ex viceministro de economía Yair Golan y que representaría una fusión de los partidos de izquierda Laborista y Meretz, ganaría siete escaños.

En este escenario, los resultados completos serían Unidad Nacional 28; el Likud 16; Shas 10; Yesh Atid nueve; Bennett nueve; Otzma Yehudit nueve; partido Golan Meretz-Labor siete; Judaísmo Unido de la Torá (UTJ) seis; Yisrael Beytenu seis; Hendel cinco; Cohen cinco; Hadash-Ta'al cinco; y Ra'am cinco.

Sin incluir a Bennett, Hendel y Cohen, esto muestra que la actual coalición recibiría 41 escaños, la actual oposición recibiría 60, incluyendo los dos partidos árabe-israelíes.

El Partido Sionista Religioso liderado por el Ministro de Finanzas Bezalel Smotrich recibiría solo el 2.9% de los votos y no superaría el umbral electoral del 3.25%, tampoco lo haría el partido árabe-israelí Balad (1.8%) ni un partido liderado por Sa'ar (1.8%). Betzalel Smotrich (credit: REUTERS)

La política conservadora de Israel puesta en el centro de atención

La encuesta también examinó un escenario más conservador, en el cual los partidos actuales se presentan nuevamente sin cambios, excepto que el partido Laborista estaría liderado por Golan en lugar de la actual presidenta Merav Michaeli.

En este caso, Unidad Nacional ganaría 41 escaños; el Likud 18; Yesh Atid 10; Shas 10; Yisrael Beytenu nueve; Otzma Yehudit nueve; UTJ seis; Hadash-Ta'al cinco; RZP cuatro; Laborista bajo Golan cuatro; y Ra'am cuatro.

La actual coalición ganaría así 47 escaños y la oposición 73 escaños, incluyendo los dos partidos árabes. En este escenario, sería Meretz el que caería por debajo del umbral electoral (2.9%), así como Balad (1.8%).

La encuesta fue realizada por el Dr. Menachem Lazar. Incluyó a 515 encuestados judíos y árabes, y el margen de error es del 4.3%.