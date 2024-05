El presidente de la Cámara, Mike Johnson, invita a Benjamin Netanyahu a dirigirse al Congreso

El presidente republicano de la Cámara, Mike Johnson, invitó al primer ministro Benjamin Netanyahu a dirigirse a una sesión conjunta del Congreso, informó Ynet el viernes.

Ynet también señaló que el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, tenía la intención de firmar la carta de invitación. Netanyahu aceptó la invitación de Johnson, aunque aún no se ha establecido una fecha para el discurso.

Al pronunciar un discurso principal en la recepción anual del Día de la Independencia de la embajada de Israel, Johnson dijo que sería "una fuerte muestra de apoyo para el gobierno israelí en su momento de mayor necesidad".

La reunión diplomática se produjo en medio de tensiones entre Biden y Netanyahu por el impulso de EE. UU. para que Israel haga más para proteger a los civiles palestinos en la guerra contra los terroristas de Hamas en la Franja de Gaza.

Además, un funcionario israelí dijo este año que la embajada quería honrar a los legisladores de manera bipartidista con roles destacados en agradecimiento por la aprobación del Congreso de nuevos fondos militares de EE. UU. para Israel. El presidente de EE.UU., Joe Biden, permanece en la cámara casi vacía saludando a los miembros del Congreso tras su discurso sobre el Estado de la Unión en el Capitolio de EE.UU. en Washington, D.C., el 7 de marzo de 2024. (credit: REUTERS/ELIZABETH FRANTZ)

Posible resistencia de los demócratas

Esto sigue a informes de Axios que indican que los planes de invitar a Netanyahu a dirigirse al Congreso resultarían en una reacción negativa de los demócratas, con algunos pidiéndole a Schumer que no firme la invitación dirigida a Netanyahu. Según informes, muchos demócratas dijeron que Netanyahu debería centrarse en liberar a los rehenes y que ahora no es el momento adecuado para el discurso debido a las tensiones por la guerra. La ex presidenta de la Cámara Nancy Pelosi respondió a la idea de invitar a Netanyahu diciendo "No", según señaló Axios en su informe del miércoles.

Otras fuentes del Partido Demócrata supuestamente dijeron que "El discurso de Netanyahu ante el Congreso sería un grave error. Aumentaría la polarización y resaltaría las diferencias entre demócratas y republicanos sobre la conducta de Netanyahu e Israel".

El personal de Reuters y The Jerusalem Post contribuyeron a este informe.